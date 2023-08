Negociações realizadas pela CAIXA chegam a valor inacreditável

O Desenrola, programa de negociação de dívidas do governo federal, segue alcançando grandes números de renegociação desde o seu lançamento oficial. Nesta semana, por exemplo, a Caixa Econômica Federal anunciou que já conseguiu regularizar R$ 606,6 milhões em dívidas, de 41,5 mil contratos diferentes. Ao todo, mais de 30 mil clientes foram beneficiados.

O número de pessoas atendidas é menor do que o de contratos avaliados, porque uma mesma pessoa pode ter mais de uma dívida em um mesmo banco. De todo modo, a Caixa Econômica Federal comemorou o resultado parcial. Em entrevista recente, a presidente da instituição, Rita Serrano, disse que já considera que o Desenrola é um sucesso.

Vale atentar ainda para um fato importante nesta história. Os dados apresentados são referentes apenas aos números da Caixa Econômica Federal. Somente no Banco do Brasil, por exemplo, mais de R$ 500 milhões já foram renegociados desde o início do programa.

Quando se considera as negociações envolvendo todos os bancos que aceitaram fazer parte do Desenrola, o valor renegociado já bateu a marca dos R$ 2,5 bilhões, segundo números divulgados pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

“Reconhecendo a importância das campanhas de renegociação para devolver a cidadania financeira de milhares de brasileiros e reduzir o endividamento no país, a Caixa realiza uma divulgação massiva das condições do Desenrola Brasil no Site Negociar Dívidas, nos perfis do banco nas redes sociais, nos principais aplicativos, nos caixas eletrônicos, nas lotéricas e agências”, disse a Caixa Econômica Federal por meio de nota.

As condições de negociação na Caixa

Segundo informações do Ministério da Fazenda, cada banco tem o poder de definir quais são as condições de negociação das dívidas. Na Caixa, as condições ofertadas são:

Pagamento à vista com descontos especiais de até 90%; Parcelamento em até 120 meses, com taxas personalizadas, e pagamento da primeira parcela após 30 dias. Nesse caso, é necessário pagar um valor de entrada e IOF.

Além disso, o cidadão que tem dívida com o banco precisa procurar os canais oficiais de atendimento da instituição onde o débito está registrado. No caso específico da Caixa Econômica Federal, os contatos oficiais são:

Acessar o site;

Enviar mensagem pelo WhatsApp (0800 104 01 04);

Acessar os aplicativos Cartões CAIXA, Habitação CAIXA e CAIXA Tem (opção Desenrola Brasil);

Ligar para 4004–0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais cidades), de segunda a sexta, no horário entre 8h e 20h.

Visitar uma agência física mais próxima.



Dívidas de até R$ 100

Uma das condições que o Governo Federal estabeleceu para os bancos interessados na entrada do Desenrola foi a indicação de retirada da inadimplência das pessoas que têm dívidas de até R$ 100. Como a Caixa entrou no programa, ela também é obrigada a realizar este procedimento.

Mas atenção: não estamos falando de um perdão da dívida. O cidadão que estava em situação de inadimplência por causa de um débito de até R$ 100 na Caixa ainda precisa pagar este saldo, mas de antemão ele já volta a ter o nome limpo para avaliações de crédito.

O Desenrola

O Desenrola é um programa desenvolvido pelo Governo Federal com o objetivo de reduzir a número de inadimplentes no Brasil. O projeto foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ideia do programa é atender duas faixas de público:

Faixa 1: pessoas que contam com renda per capita de até dois salários mínimos, e que possuem dívidas de até R$ 5 mil, contraídas até o dia 31 de dezembro de 2022;

Faixa 2: pessoas que contam com renda per capita de até R$ 20 mil, contraídas exclusivamente com bancos e que tenham sido registradas até o dia 31 de dezembro de 2022.

Neste primeiro momento, o Desenrola atende apenas as pessoas da Faixa 2. A ideia é começar a atender a Faixa 1 apenas a partir do próximo mês de setembro, segundo projeções do Ministério da Fazenda.