Negreiros Supermercados CONTRATA Padeiro, Açougueiro e mais!

O Negreiros Supermercados, rede que iniciou com uma pequena padaria e que se transformou em uma das rede de supermercados mais lembradas da região da Zona Leste de SP, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Sendo assim, caso esteja em busca de uma oportunidade, confira a lista de cargos ofertados:

Líder de Padaria – São Paulo – SP;

Líder de Mercearia – São Paulo – SP – Mercearia;

Líder de Hortifruti – São Paulo – SP;

Líder de Açougue e Caixa – São Paulo – SP – Açougue;

Assistente de Mídias Sociais – São Paulo – SP – Internet / Web Design;

Açougueiro e Auxiliar de Açougue – São Paulo – SP – Açougue;

Operador (a) de Caixa – Vendas – Londrina – PR – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Produção – Setor Corte – Londrina – PR – Produção;

Padeiro – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Negreiros Supermercados

Sobre o Negreiros Supermercados, é interessante deixar claro que, pioneiro no comércio de alimentos na região, a empresa sempre teve a confiança como base na relação com seus clientes, utilizando durante muitos anos a famosa “caderneta” como forma de pagamento.

Ao longo dos anos, a rede vem crescendo e mudando continuamente, marcando presença em vários bairros como Burgo Paulista, Vila Formosa, Ponte Rasa, Anália Franco e Sapopemba. Mas a filosofia de trabalho continua a mesma: oferecer o melhor serviço e relação de custo-benefício para os clientes.

Por fim, hoje a empresa trabalha para continuar sua expansão. E a busca constante pelo que há de melhor em produtos e serviços, o esforço incansável para superar as expectativas dos clientes, e a vontade de deixar um legado positivo para toda a comunidade.

Como se inscrever em um dos cargos?

Agora que a lista de vagas do Negreiros Supermercados já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

