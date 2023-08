Nelly e Ashanti cantam ‘Nice & Slow’ de Usher enquanto o relacionamento ainda está forte

Na segunda-feira, o rapper “Country Grammar” compartilhou um vídeo dele e Ashanti postou em uma cabine de restaurante enquanto cantava com o coração para Usher ‘s “Nice & Slow” … o que também pode ser uma metáfora para o ritmo do relacionamento deles !!!

Ashanti e Nelly vistos juntos na festa de aniversário do CEO de controle de qualidade 👀 pic.twitter.com/IaLk5ItZZa

Nelly e Ashanti publicamente reacendeu seu romance no início deste ano, mas não falam sobre rótulos ou planos intencionais. Eles estão apenas indo com o fluxo e as marés estão virando a seu favor.