Nenhum sinal DisplayPort do monitor do dispositivo? Veja como corrigir

Você está enfrentando o erro ‘Sem sinal DP do monitor do dispositivo’ ao conectar seu PC ao monitor por meio de um cabo DisplayPort? Já se foram os dias em que todos os monitores suportavam cabos HDMI para saída. Hoje em dia, a maioria dos monitores suporta DisplayPort para saída devido à sua vantagem sobre o HDMI normal. DisplayPort oferece suporte a uma taxa de atualização mais alta e resolução mais altatornando-o a escolha preferida para pessoas que constroem equipamentos de última geração e compram monitores de última geração.

Apesar de todas as vantagens, o Display Port às vezes pode apresentar falhas e causar problemas como o erro No DP Signal For Your Device Monitor. Este erro ocorre quando seu monitor não consegue receber o sinal de saída do seu PC. Vamos percorrer todas as maneiras de ajudar a corrigir o sinal No DP do monitor do seu dispositivo.

Por que estou enfrentando nenhum sinal DP do erro do monitor do dispositivo?

Se você estiver enfrentando um erro sem sinal DP no monitor do dispositivo, pode ser devido aos seguintes motivos:

Cabo ou porta danificados Você pode enfrentar esse problema se o cabo Display Port tiver sido danificado ou se a porta de exibição em seu PC ou monitor estiver danificada.

Problemas com drivers gráficos- Problemas com os drivers gráficos também podem causar esse problema no monitor.

Definir fonte de saída correta- Se você conectou vários dispositivos ao seu monitor, deve definir a fonte de saída correta.

Placa gráfica incompatível- Nem todas as placas gráficas suportam todos os monitores. Se o seu monitor não for compatível com a placa gráfica, isso pode causar esse problema.

Problemas de hardware- Você também pode enfrentar o sinal sem DP do erro do monitor do dispositivo devido a problemas de hardware.

Corrigir nenhum sinal DP do erro do seu dispositivo nos monitores 2023

Nenhum sinal DP do erro do monitor do dispositivo pode ser causado por vários motivos. Você não precisa se preocupar com nada; iremos orientá-lo com todas as maneiras de corrigir esse problema-

Reinicie o monitor e o PC

Você pode enfrentar um problema de ‘Sem sinal DP do monitor do dispositivo’ devido a bugs e falhas temporárias. Se você estiver enfrentando esse problema, tente reiniciar o monitor. Pressione o botão liga/desliga do monitor para desligá-lo e ligue-o após 15 a 30 segundos.

Verifique se reiniciar o monitor corrige o problema. Se o problema persistir, tente reiniciar o PC. Pressione e segure o botão liga/desliga na CPU/laptop para forçar a reinicialização do dispositivo. Feito isso, conecte o monitor ao PC. Se você ainda enfrentar o problema, vá para a próxima etapa deste artigo.

Verifique se há cabo danificado

Você pode enfrentar esse problema se o cabo DisplayPort estiver danificado. Desconecte o cabo do PC e do monitor. Agora verifique se há cortes e arranhões no cabo. Se houver sinais de desgaste, provavelmente esse é o motivo real por trás desse problema. Você deve substituir o cabo por um novo e conectar seu monitor ao seu PC.

Limpe o cabo e a porta

A sujeira presa no cabo e na porta também pode causar o problema ‘Sem sinal DP do monitor do dispositivo’. Você deve inspecionar o cabo e a porta quanto a sujeira e limpá-los. Siga as etapas abaixo para limpá-los-

Use o palito para limpar a porta ou o cabo para o fiapo. Você terá que remover o fiapo usando o palito.

Você pode usar uma escova para limpar a poeira e a sujeira da superfície do cabo e da porta. Certifique-se de ter uma escova com cerdas macias (como uma escova de dentes) para limpar o pó.

Agora, pegue um cotonete e borrife o líquido de limpeza do PC nele. Se você não tiver um líquido de limpeza para PC, pode mergulhar o cotonete no álcool e esfregar suavemente o cotonete no cabo e dentro da porta para limpá-los.

Depois de limpar a porta e o cabo, conecte o monitor ao PC novamente e você não deverá enfrentar o problema.

Definir fonte correta

Geralmente, os monitores têm várias portas. Ao conectar seu PC ao monitor, você deverá selecionar a fonte para obter a saída em seu PC; se a fonte selecionada estiver incorreta, é provável que você enfrente esse problema.

Por exemplo, seu monitor tem 2 DisplayPort em seu monitor, ou seja, DP 1 e DP2. Se você conectou seu PC ao monitor por meio de DP 2 (ou DisplayPort 2), a fonte é selecionada como DP1. Isso mostrará o erro ‘Sem sinal DP do monitor do dispositivo’. Para corrigi-lo, você terá que selecionar DP2 como fonte.

Da mesma forma, você deve verificar a porta que usa para conectar seu monitor ao seu PC e, em seguida, definir essa porta como a fonte. Você terá que usar os botões do seu monitor para fazer isso. Observe que as etapas para isso podem variar para diferentes monitores; verifique o guia do seu monitor para definir a fonte correta.

Reinicie o driver gráfico

Você pode enfrentar esse problema se houver algum problema com o driver gráfico ou com a placa gráfica. Se você acha que está causando o problema, reinicie o driver gráfico. Você pode fazer isso mesmo que não consiga ver a interface do seu PC.

Desligue o monitor e o PC.

Agora, desconecte a mesa DisplayPort e reconecte-a ao seu PC e monitor.

Depois disso, ligue o seu PC.

Imprensa Windows + Shift + Ctrl + B combinação de teclas em seu teclado.

Você ouvirá um bipe mesmo que não consiga ver nada.

Uma vez feito isso, o monitor deve funcionar bem.

Verifique se há danos no hardware

Esse problema pode ser encontrado se houver danos ao hardware, como portas danificadas em seu PC e monitor ou problemas com o monitor.

Para solucionar problemas, tente diferentes portas em seu PC e monitor. Conecte o cabo DisplayPort a uma porta alternativa e verifique se o seu monitor exibe o conteúdo do seu PC. Se o monitor funcionar corretamente sem falhas em uma porta diferente, a porta original provavelmente estava com defeito. No entanto, se o problema persistir, pode ser o monitor ou o PC que está causando o problema. Antes de tirar qualquer conclusão, vamos explorar mais algumas etapas.

Conecte seu monitor a esse sistema se tiver acesso a outro PC. Se o monitor funcionar sem problemas no PC alternativo, o problema pode estar no PC original. Isso pode ser devido à incompatibilidade da placa gráfica, especialmente comum com placas gráficas mais antigas. Por outro lado, se o monitor ainda não funcionar corretamente no outro PC, o próprio monitor provavelmente tem problemas de hardware subjacentes.

Da mesma forma, considere testar seu PC com um monitor diferente para determinar se o problema persiste.

Conclusão

Se o problema ‘Sem sinal DP do monitor do dispositivo’ for causado por driver gráfico corrompido, cabo defeituoso, sujeira na porta/cabo ou bugs, ele poderá ser corrigido seguindo as etapas mencionadas acima. No entanto, se algum motivo relacionado ao hardware estiver causando o problema, como monitor/PC com defeito ou incompatibilidade da placa gráfica, você terá que visitar um técnico para resolver o problema.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: