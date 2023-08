Nenhuma opção para esquecer a senha do tempo de tela? Veja como consertar

Se você é usuário de iPhone, certamente já ouviu falar do Screen Time. Esse recurso é equivalente ao que vimos em telefones Android, conhecido como Bem-estar Digital. No entanto, recentemente, quando um de nossos leitores tentou redefinir a senha do tempo de tela, Esqueci a senha do tempo de tela não estava aparecendo. Isso significa que os usuários não têm a opção Esqueci a senha do tempo de tela.

Embora a questão pareça particularmente perturbadora, não é o que parece. Na verdade, é muito fácil de consertar. Se você também não conseguir obter a opção Esqueci a senha do tempo de tela, nós o ajudaremos a recuperá-la. Também discutiremos por que você não consegue ver essa opção.

O que é tempo de tela?

Se você já usou smartphones Android, deve estar bem familiarizado com o Bem-estar Digital. Este Bem-Estar Digital é responsável por calcular o tempo diário gasto no uso do telefone.

Ele também coleta dados sobre os diferentes aplicativos que você usa ao longo do dia. Finalmente, no final do dia, esses dados ficam visíveis no seu dispositivo e, às vezes, no seu dispositivo gerenciador, se você estiver usando o modo infantil.

Da mesma forma que esta cronologia, o Apple Screen Time é usado para medir a quantidade de tempo gasto ao usar o iPhone e o tempo que você dedicou a cada aplicativo instalado.

Redefinir a senha do tempo de tela no iPhone ou iPad

A opção não para Esqueci a senha do tempo de tela parece ser um erro, mas na verdade é uma falha que pode ser invocada quando você tenta inserir sua senha. Neste erro, o botão Esqueci a senha não está disponível. Como resultado, se o usuário não se lembrar da senha do Screen Time, ele não poderá esquecê-la para recuperar o acesso.

No entanto, também gostaríamos de acrescentar que você está dando um passo errado. A opção Esqueci a senha do tempo de tela não está presente onde você a procura. Em vez disso, ele é colocado em outro lugar, onde você eventualmente alcançará depois de ler as etapas para corrigi-lo.

De acordo com nossa verificação, o principal motivo que causou o nenhuma opção para Esqueci a senha do tempo de tela O problema é que seu telefone pode não estar conectado com o mesmo ID Apple.

Além disso, é possível que você esteja tentando encontrar a senha esquecida do tempo de tela errada. Estamos dizendo isso porque aconteceu com muitos de nós e ainda está acontecendo.

Corrigir nenhuma opção para esqueci a senha do tempo de tela 2023

A partir de agora, encontramos uma solução funcional que resolverá sozinho o seu problema. Não importa se você está conectado usando o mesmo ID Apple ou um diferente. Esta correção simples resolverá sua opção de Esqueci a senha do tempo de tela.

Agora, siga estas etapas para corrigir a opção de não esquecer a senha do tempo de uso:

Agora, toque em Alterar senha de tempo de tela.

Depois disso, toque em Desativar senha de tempo de tela.

Agora, você será solicitado a inserir sua senha, mas também a opção de Esqueci a senha é presente.

Por fim, insira seu identificação da Apple e siga as instruções na tela para corrigir o problema.

E se isso não funcionar?

Se esse método não funcionar para você, você não está usando o dispositivo Manager. Em vez disso, você pode estar usando o telefone do seu filho ou algo parecido. Também é possível que o seu ID Apple não seja igual ao do gerente ou não esteja adicionado ao grupo familiar. Verifique essas coisas e temos certeza de que você poderá ver o botão Esqueci a senha do tempo de tela novamente.

Existe alguma outra maneira de corrigir nenhuma opção ou esqueci a senha do tempo de tela?

Sim, existem outras maneiras de fazer isso também. No entanto, não recomendamos que você conecte seu iPhone a outro software aplicativo de terceiros que garanta a recuperação ou o desvio da senha. Isso ocorre porque esses aplicativos podem roubar seus dados inutilmente, e não queremos isso.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se não houver opção para Esqueci a senha do tempo de tela. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudar.

