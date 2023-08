Nenhuma sanção da NFL para Tyreek Hill dos Dolphins após altercação na marina da Flórida

Golfinhos de Miami todo Tyreek Hill foi inocentado pelo NFL de qualquer ação disciplinar relacionada a um evento de junho em um Miami instalação de navegação, conforme observado por vários relatórios de quinta-feira.

Em junho, Colina fez parte de uma briga envolvendo um funcionário de um serviço de fretamento de barcos. WPLG, um canal de notícias local, indicou que Hill se envolveu em um confronto físico durante a disputa. Ele foi citado dizendo à equipe:

O episódio se desenrolou no Miami’s Parque Haulover ao longo da costa. Apesar de uma investigação realizada pelas autoridades locais, Colina não foi acusado de nenhum crime.

Um mês após o incidente, Hill e o funcionário envolvido chegaram a um acordo financeiro confidencial. Os advogados Evan Feldman e Julius Collins, representando o funcionário da Kelley Fleet Inc. e Hill respectivamente, divulgaram via Adam Schefter da ESPN.

Enquanto o NFL conduziu sua própria análise para verificar se as ações de Hill violavam seu código de conduta, Colina não expressou preocupação em ser suspenso. Em suas próprias palavras,

Não, quando posso vir aqui e jogar bola, tenho a chance de fugir de tudo isso no final do dia. Essa é a questão do futebol. Deus me abençoou por ser capaz de atuar e fazer o que faço, e sou abençoado e grato por isso. Eu simplesmente não posso cometer erros estúpidos como esse.

