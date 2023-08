NESTLÉ abre 2394 VAGAS de EMPREGO em Home Office e Presenciais

A Nestlé, líder mundial no setor de alimentos e bebidas, anunciou recentemente a abertura de mais de 2000 posições de emprego e estágio. As vagas são para candidatos com ou sem experiência e estão distribuídas entre oportunidades remotas e presenciais. O processo seletivo é aberto para candidatos no Brasil e em vários outros países.

Oportunidades de emprego na Nestlé no Brasil

A Nestlé está com diversas posições abertas no Brasil para profissionais experientes e também para aqueles que estão começando suas carreiras. Veja alguns dos cargos disponíveis na página de carreiras da empresa:

Analista de Planejamento Operacional Sênior – São Paulo, SP; Promotor Técnico Júnior – Campo Grande, MS; Gerente Regional do Programa de Café – São Paulo, SP; Consultor de Vendas I (meio período) – São Paulo, SP; Analista de Planejamento e Manutenção Júnior – Araçatuba, SP; Analista Sênior de Gestão de Pessoas – Araçatuba, SP; Operador de Empilhadeira – Cordeirópolis, SP; Auxiliar de Armazéns – Cordeirópolis, SP; Operador de Máquina I – Ribeirão Preto, SP; Consultor Júnior de Boutique – Florianópolis, SC; Estagiário de Manutenção – Ribeirão Preto, SP; Desenvolvedor Sênior BluePrism – Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil; Analista Júnior de Depósito – Ribeirão Preto, SP; Desenvolvedor Júnior BluePrism – Remoto; Supervisor de Distrito Leiteiro – Ituiutaba, MG; Assistente de Atendimento ao Consumidor – Remoto; Analista Júnior de Depósito – Nova Santa Rita, RS; Analista Pleno de Garantia de Qualidade – Ribeirão Preto, SP; Operador de Spray Dryer – Santa Catarina, SC; Especialista em Trade Marketing – São Paulo, SP; Executivo Sênior de Vendas Petcare – Campinas ou São Paulo, SP; Coordenador de Contas Farmacêuticas Key – Maceió, AL; Analista Pleno de Contabilidade – Remoto; Auxiliar de Armazéns – Cordeirópolis, SP; Operador de Empilhadeira – Cordeirópolis, SP; Segurança do Trabalho – Santa Catarina, SC.

Oportunidades de emprego da Nestlé no exterior

As oportunidades de carreira da Nestlé vão além das fronteiras do Brasil, com uma variedade impressionante de posições remotas e presenciais disponíveis no exterior. Veja algumas delas:

Gerente Sênior de Desenvolvimento de Clientes (Remoto) – Hoboken, NJ, EUA; Gerente de Excelência em Manufatura – Jacksonville, IL, EUA; Especialista Técnico em Controles I – Mechanicsburg, PA, EUA; Especialista em Créditos – San Isidoro, Peru; Gerente Sênior de Marca, Soluções de Refeições à Base de Plantas – Petaling Jaya, Malásia; Técnico de Manutenção F/M – Creully, França; Planejador de Rede Regional – Kyiv, Ucrânia; Despachante de Exportação Híbrido – Amstelveen, Países Baixos; Executivo de Armazém – Sijangkang, Malásia; Especialista em Relatórios Fiscais Híbrido – Meycauayan, Filipinas; Mecânico de Manutenção – St. Joseph, MO, EUA; Operador de Produção – St. Joseph, MO, EUA; Especialista em Segurança – Schaumburg, IL, EUA; Gerente de Insights e Análises – Kobe, Japão; Subgerente de Loja – La Defense, França; Estudante de Engenharia de Alimentos pela Fábrica Nestlé Granary – Hevel Modiin, Israel; Responsável pela Cobrança e Administração da Divisão Profissional – Hevel Modiin, Israel; Gerente da Unidade de Produção M/F – Itancourt, França; Líder de Conta de Mercado Híbrido – Meycauayan, Filipinas; Gerente de Marketing B2B Híbrido – Amstelveen, Países Baixos.

Como se candidatar às oportunidades de emprego e estágio da Nestlé

Para aqueles interessados em participar do processo seletivo da Nestlé, o site oficial da empresa é o ponto de partida. Lá, os candidatos podem explorar as diversas posições remotas e presenciais oferecidas no Brasil e no exterior, além de obter detalhes sobre requisitos e atribuições específicas.



Com um filtro intuitivo no início da página, encontrar a posição desejada é simplificado. A candidatura para as posições de emprego também é realizada por meio do site da empresa, tornando o processo conveniente e acessível.

Benefícios oferecidos aos colaboradores

A Nestlé reafirma seu compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento de seus colaboradores por meio de uma gama abrangente de benefícios.

Além dos tradicionais planos de saúde e odontológico, a empresa oferece seguro de vida, auxílio para academia, auxílio creche, licença maternidade e paternidade estendida, entre outros. Vale-refeição e alimentação, vale-transporte, refeitório e jornada flexível são algumas das comodidades que promovem um ambiente de trabalho saudável e equilibrado.

Sobre a Nestlé

A Nestlé, maior empresa de alimentos do mundo, é uma organização enraizada em valores de respeito e diversidade. Com uma forte presença global, a empresa opera em 85 países, contando com 413 fábricas. A crença na importância das pessoas como ativo fundamental se reflete no ambiente de trabalho internacional, dinâmico e inclusivo que a Nestlé oferece.

A vasta gama de oportunidades em diferentes negócios, funções e localidades, bem como o trabalho em equipes diversificadas, é um testemunho da dedicação da empresa em construir um futuro saudável.

Em um mundo em constante evolução, a Nestlé continua a oferecer oportunidades emocionantes para profissionais de todas as trajetórias. Com uma variedade diversificada de posições, incluindo opções remotas, a empresa se destaca como um empregador comprometido em moldar o futuro e melhorar a qualidade de vida.