Netflix estende uma de suas principais séries: ‘The Lincoln Lawyer’ para obter uma terceira temporada

EUNos últimos anos, a Netflix tem lutado para encontrar um programa de TV que rapidamente se consolidou em seu catálogo e chamou a atenção de seus assinantes. Esse, junto com o custo, é um dos principais motivos pelos quais muitas ficções não conseguiram encontrar um lar e, por isso, acabaram canceladas pela plataforma de streaming. Esse não é o caso O advogado de Lincolnporém, que com apenas duas temporadas se tornou um de seus carros-chefe.

A série, baseada nos livros de Michael Connelly, foi renovada pela Netflix para uma terceira temporada, depois que a segunda chegou em 2023 e repetiu o sucesso da primeira. Segundo o The Hollywood Reporter, terá mais 10 episódios e, dessa vez, serão sobre o livro ‘Os Deuses da Culpa’.

Uma despedida e uma possível data de lançamento

A terceira parcela, no entanto, não contará com Neve Campbell, que assumiu o papel de Maggie, a primeira ex-mulher de Mickey Haller, o advogado interpretado por Manuel Garcia-Rulfo. Já se sabia no final da última temporada que ela havia aceitado um novo cargo em outra cidade e, portanto, estava seguindo em frente. No entanto, a porta permanecerá aberta para seu retorno nas próximas edições.

Quem reprisará seus papéis, além de Garcia-Rulfo, serão Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco) e Yaya DaCosta (Andrea Freemann). Todos eles, além de outros membros do elenco de apoio, continuarão a ajudar Haller a resolver mais casos no futuro.

Será uma temporada que só deverá ver a luz no segundo semestre de 2024 ou, se a greve em Hollywood continuar, até 2025. Recorde-se que a segunda leva de episódios chegou à Netflix há apenas alguns meses, especificamente no dia 6 de julho e, mais uma vez, não demorou muito para que se tornasse uma das produções mais assistidas da plataforma em nada menos que 81 países, incluindo a Espanha.