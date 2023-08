Neto de Robert De Niro morreu de overdose de drogas, incluindo fentanil

De acordo com o legista-chefe da cidade de Nova York, Leandro De Niro Rodriguez morreu de os efeitos tóxicos de fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, cetamina e cocaína.

Conforme relatamos … o neto de 19 anos de Robert foi encontrado morto de uma suspeita de overdose no mês passado … com policiais dizendo que os investigadores encontraram um saco de cocaína, um canudo com resíduo, duas pílulas azuis e sete comprimidos retangulares que se acredita ser Xanax.