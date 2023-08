New York Knicks: Quem assinou até agora pelos Knicks e quem pode se juntar em breve?

EUt é um período de insucesso perene para uma das franquias mais célebres do basquete, com o James Dolan modelo de propriedade continua a frustrar e irritar os fãs.

No entanto, o New York Knicks tem um elenco forte para a temporada 2023/24, com algumas peças importantes já adicionadas a este ponto.

Grande parte da pressão de pontuação recai sobre os ombros de Jalen Brunsonque liderou a equipe em pontos por jogo na temporada 2022/23. RJ Barrett é um talento prodigioso que os fãs ainda estão esperando para ver o melhor, enquanto Quentin Grimes tem um monte de potencial.

Júlio Randle permanece como uma presença veterana, embora seu contrato possa se tornar um tanto problemático se o Knicks continuar a melhorar.

Quem são os novos jogadores do Knicks para a próxima temporada?

A maior contratação do período de entressafra até agora foi Donte DiVincenzo que era um agente livre após seu contrato com o Golden State Warriors expirado.

Di Vincenzovencedor do campeonato da NBA em 2021, assinou um contrato de quatro anos com o Knicks com um valor total de cerca de 46 milhões de dólares.

Os únicos outros novos jogadores que assinaram com a franquia neste verão foram Jaylen Martin e Jacob Toppin.

Em termos de saídas, Derrick Rose deixou a equipe enquanto Obi Toppin foi negociado para o Indiana Pacers para uma coleção de escolhas de draft.

À frente da temporada 2023/24 há uma grande esperança gerada pela força do Knicks‘ lista. Enquanto eles ainda estão sendo vinculados a um possível comércio de Paulo Jorge.

O que parece mais provável é um possível comércio com o celtas de Bostonque veria o Knicks troque a perspectiva do centro de longa data Mitchell Robinson para os eternamente feridos Robert Williams III.

Talento e produção em termos de Knicks provavelmente estaria ganhando o negócio, mas ficando Williams saudável e na quadra é outra questão.

Quem está na lista dos Knicks?

O actual New York Knicks elenco é o seguinte: