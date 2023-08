Nexo CS está CONTRATANDO no mercado de trabalho

A Nexo CS, empresa que é referência em software para Gestão do SESMT empresarial e conta com 25 anos de atuação no desenvolvimento de software para a área de EHS (Environment, Health and Safety – Saúde, Segurança e Meio Ambiente), está com oportunidades de emprego presenciais e remotas. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, veja abaixo quais são os cargos disponíveis:

Analista de ETL – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) de ETL – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) de Infraestrutura de TI – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Líder de Contratos – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Nexo CS

Sobre a Nexo CS, vale a pena frisar que, desde 1996 investe constantemente no desenvolvimento de software de gestão para as áreas de Saúde e Segurança do Trabalho, Previdenciária e Meio Ambiente e na qualidade do atendimento ao cliente, o que a levou a ser referência no mercado como uma das melhores empresas do setor.

Hoje, entre os principais clientes da Nexo CS estão 50 das 500 maiores companhias do Brasil. Suas soluções estão presentes nos principais países da América Latina. Recebe mais de dez prêmios e conquistou a certificação ISO 9001 em 2010, quando apresentou um crescimento de mais de 30% com relação ao ano anterior.

Tudo isso é fruto de uma equipe altamente comprometida em oferecer as melhores soluções e serviços especializados para o mercado nacional e internacional.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

