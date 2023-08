Next Fit OFERECE EMPREGOS no Sul do Brasil; SAIBA MAIS!

A Next Fit, empresa que oferece um sistema de gestão e apoio para academias, estúdios e boxes, está com ótimas oportunidades de empregos abertas na região Sul do país. Isto é, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, veja quais são as vagas disponíveis:

Assistente Comercial – Pré-Venda – Criciúma – SC – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas Internas – Setor Comercial – Criciúma – SC – Venda Interna;

Ativação de Novos Clientes – Setor de Sucesso do Cliente – Criciúma – SC – Atendimento;

Sucesso do Cliente – Atendimento – Criciúma – SC – Atendimento;

Suporte Técnico/Atendimento – Criciúma – SC – Suporte Técnico;

Pré Vendedor – Criciúma – SC – Venda Interna;

Analista de RH – Criciúma – SC – Recrutamento e Seleção;

Consultor (a) de Vendas Gerais – Criciúma – SC – Venda Interna;

Atendente de Suporte Técnico – Criciúma – SC – Efetivo.

Mais sobre a Next Fit

Sobre a Next Fit, é interessante frisar que a empresa nasceu através dessa percepção de mudança e crescimento voltado para pequenos e médios negócios, sendo um sistema que entrega todos os recursos necessários para academias, estúdios e box. Além do aumento de faturamento, a solução atende desde a parte administrativo-financeiro até o processo e experiência do aluno.

Ademais, a Next Fit está em 100% dos estados brasileiros. Com um atendimento totalmente remoto, porém humanizado, rápido e eficiente, consegue atender com excelência Academias, Estúdios e Box de todos os estados do Brasil. Por fim, se você tem interesse em trabalhar em um time que se aprimora constantemente e genuinamente foca no sucesso do cliente, pode ser o lugar certo para você.

Como se inscrever em uma das opções?

Para se candidatar em uma das vagas da Next Fit, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!