Neymar comunica desejo de SAIR do PSG! Qual seu Destino?

Se depender de Neymar, o craque brasileiro não vai mais fazer parte dos planos do PSG para o restante desta temporada. Ao menos é o que informa uma matéria publicada pelo jornal francês L’equipe nesta segunda-feira (7). Segundo a reportagem, o atacante deseja sair do clube o mais rapidamente possível.

O desejo do brasileiro, aliás, já teria sido oficialmente manifestado para o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi. Segundo o diário francês, o jogador teria comunicado a sua decisão no último domingo (6). A ideia de Neymar é sair do clube já nesta janela de transferência, ou seja, ele não quer seguir até o final deste ano.

Segundo apurações do jornal, Neymar teria realizado uma reunião com a sua família e com o seu empresário, Pini Zahavi. O encontro teria ocorrido em sua mansão em Paris. No final das contas, ele teria comunicado que a página da sua história do PSG precisa ser virada de uma vez por todas.

De todo modo, a mesma publicação indica que uma saída do atacante do PSG nesta janela de transferência ainda não está confirmada. Isso porque o presidente do clube e o alto escalão do Paris Saint-German não teriam recebido com animação a notícia de que Neymar deve se despedir da equipe.

A apuração do diário indica que a diretoria do clube francês entende que Neymar não pode sair do clube justamente neste momento. Vale lembrar que o argentino Lionel Messi deixou a equipe para atuar nos Estados Unidos, e o francês Kilian Mbappé também estaria em fase final de negociação com outros clubes.

Neymar no PSG

Aos 31 anos de idade, Neymar ainda tem contrato com o PSG até junho de 2027. Mas o cumprimento de todo este tempo de trabalho parece estar atormentando o astro brasileiro, sobretudo depois que um grupo de torcedores mais extremistas da equipe chegaram a protestar na frente da mansão do brasileiro para pedir a sua retirada do time.

Segundo o L’equipe, Neymar estaria “traumatizado” com a atuação destes torcedores, e desde então ele estaria decidido a acabar com a sua relação com o time francês o quanto antes. Entretanto, esta não é primeira história de idas e vindas do brasileiro com o PSG.

Neymar vem de uma lesão. Ele precisou ficar mais de cinco meses longe dos gramados por causa de um problema no tornozelo direito. Ele passou por uma cirurgia em março e perdeu boa parte da temporada de 2022/2023 na Europa. O brasileiro voltou a atuar na última semana em um amistoso contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul. Ele marcou dois dos três gols da equipe francesa.



Barcelona na mira

Mas então surge a questão: para onde vai Neymar, caso ele realmente se retire do PSG? A aposta mais quente até aqui parece mesmo ser o Barcelona, clube que o brasileiro deixou há seis anos atrás justamente para atuar no futebol francês.

Uma transferência para o clube espanhol, no entanto, não parece ser das mais simples. Segundo informações apuradas pela emissora ESPN, o time catalão ainda enxerga Neymar com ressalvas. Ao menos esta é a visão do atual técnico do Barcelona, Xavi Hernández.

Fato é que no último final de semana, Neymar e seu pai publicaram nas redes sociais algumas fotos com Pini Zahavi, que conduziu a negociação que levou Neymar do Barcelona para o PSG, ainda em 2017. Aquela foi a maior transferência da história do futebol mundial.

Caso a transferência para o Barcelona não dê certo, informações de jornais internacionais dizem que Neymar teria ainda uma série de outras opções, como a MLS (Liga norte-americana), a liga saudita (que acabou de contratar Cristiano Ronaldo) e até mesmo a Premier League, onde poderia atuar em um clube como Chelsea, por exemplo.