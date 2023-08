NEYMAR se torna o 1º jogador a movimentar mais de R$2 BILHÕES e deixa brasileiros de queixo caído

A expectativa é de que o jogador brasileiro seja oficialmente apresentado ao novo time na próxima quarta-feira (16). O formato da apresentação, no entanto, ainda não foi revelado pelo clube saudita.

Neymar Júnior

Neymar Júnior começou a sua carreira jogando pelo Santos, time em que conquistou alguns títulos importantes, como a Copa Libertadores da América em 2011. Já naquele momento, o jogador chamava atenção de clubes europeus, como o Barcelona, que foi sua casa logo depois.

Neymar começou a jogar pelo time catalão ainda no ano de 2013, ou seja, há exatos 1o anos. Neste meio tempo, o jogador conseguiu formar um dos trios futebolísticos mais badalados da história do futebol, ao lado do uruguaio Luiz Suárez e do argentino Lionel Messi.

Ainda pelo Barcelona, Neymar conseguiu conquistar uma Super Copa da Espanha, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, uma Champions League e um Mundial de Clubes da FIFA.

No PSG, clube em que começou a atuar em 2017, Neymar ganhou cinco campeonatos nacionais, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França. Mas aqui o destaque mesmo foi a frustração de não ter conseguido levar o time a um título de Champions League, mesmo que ele tenha sido vice em uma edição.

Pela Seleção Brasileira, Neymar tem o título da Copa das Confederações de 2013 e quatro edições do Super Clássico das Américas. O jogador também participou das campanhas das Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, mas não obteve sucesso em nenhuma delas.