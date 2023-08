Neymar voltar Jogar depois de 5 Meses e faz 2 gols!

Após uma ausência prolongada devido à lesão, Neymar, o prodígio do futebol brasileiro, fez um retorno triunfante aos campos. Sua performance notável durante um amistoso contra o Jeonbuk, na Coreia do Sul, solidificou ainda mais sua posição como um dos principais jogadores do futebol mundial.

Relembrando a Lesão de Neymar

Em fevereiro, Neymar sofreu uma lesão grave no tornozelo, que resultou em sua ausência dos gramados por mais de cinco meses. A lesão ocorreu durante uma partida do Campeonato Francês, e foi um grande golpe para o Paris Saint-Germain (PSG), o clube francês onde Neymar joga.

“Neymar é um jogador crucial para nós e sua ausência é uma grande perda”, disse o treinador do PSG na época.

O Retorno Esperado de Neymar

Neymar retornou aos campos na madrugada de uma quinta-feira, quando foi escalado como titular em um amistoso contra o Jeonbuk. A partida foi parte da turnê do PSG pela Ásia e marcou o retorno de Neymar após sua recuperação.

Performance Impressionante

Neymar não apenas retornou, mas fez isso com estilo. Ele marcou dois gols e deu uma assistência para Asensio, levando o PSG a uma vitória por 3 a 0.

Primeiro gol: Aos 40 minutos do primeiro tempo, Neymar tentou driblar dois marcadores, perdeu a bola, mas seguiu na disputa e marcou um gol impressionante. Segundo gol: Na etapa final, Neymar marcou novamente, desta vez após receber um passe em profundidade e sair cara a cara com o goleiro. Assistência: Neymar também deu uma assistência, passando a bola para Asensio, que marcou o terceiro gol do PSG.

Neymar permaneceu em campo por mais de 90 minutos, e sua performance foi um lembrete de seu talento e habilidade no futebol.



Você também pode gostar:

Reação após o Jogo

Neymar estava visivelmente emocionado após a partida. Ele comemorou seus gols com entusiasmo e agradeceu aos fãs pelo apoio durante sua recuperação.

“Estou muito feliz por estar de volta”, disse Neymar. “Foi um longo caminho, mas estou pronto para dar tudo de novo pelo PSG”.

Próximos Passos para Neymar

Com o retorno de Neymar, o PSG se prepara para a estreia oficial na temporada 2023/24, diante do Lorient, pelo Campeonato Francês, no dia 12 de agosto. Neymar, sem dúvida, será uma peça-chave para o sucesso do clube na próxima temporada.

O retorno de Neymar aos campos é uma notícia emocionante para os fãs do futebol em todo o mundo. Sua performance contra o Jeonbuk foi um lembrete de seu talento inegável e uma promessa de mais momentos incríveis no futebol.