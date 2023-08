NFL chega a decisão disciplinar contra estrela do New Orleans Saints, Alvin Kamara

Santos de Nova Orleans RB Alvin Kamara e Indianapolis Colts CB Chris Lammons violaram a política de conduta pessoal da NFL. O crime deles foi uma prisão por agressão ocorrida em fevereiro de 2022 em Las Vegas. Legalmente falando, Kamara colocou o assunto para descansar depois de resolvê-lo em 11 de julho deste ano. Ele não contestou a acusação de violação da paz. Como sentença, a RB cumpriu 30 horas de serviço comunitário e pagará indenização à vítima Darrell Greene a relatou $ 105.196,17 devido a despesas médicas anteriores. Kamara também pagou uma multa de $ 500 e o argumento o impediu de receber uma possível carga de bateria que o colocaria na prisão por cinco anos.

A NFL chega a uma decisão sobre Kamara

Agora que as questões legais foram resolvidas, o jogador esperava impacientemente pela resolução disciplinar da NFL. Ele e Lammons foram oficialmente suspensos por três jogos no início da temporada da NFL. Eles não serão elegíveis para jogar até a semana 4 da temporada. O Saints enfrenta o Tampa Bay Buccaneers naquele dia, mas Kamara perderá os jogos contra o Titans, Panthers e Packers. O jogador também teria se encontrado com Comissário Roger Goodell no início da semana em Nova York para discutir mais detalhes do incidente. Na sexta-feira, o jogador fez uma declaração pública sobre todo o incidente.

Após a reunião, o jogador revelou que o encontro com o comissário Goodell correu bem e prometeu evitar esse tipo de problema no futuro. Ele disse: “Eu nunca quero me envolver em algo em que alguém se machuque ou se machuque gravemente ou algo assim. Mau julgamento da minha parte. Definitivamente, uma decisão ruim. Eu estava completamente errado. Eu envergonhei os santos, envergonhei minha família e minha mãe . Eu me envergonhei, envergonhei a cidade, e o escudo, obviamente, envergonhou a NFL.” Kamara e Lammons foram acusados ​​de socar e chutar Greene do lado de fora de uma boate de Las Vegas durante o fim de semana do Pro Bowl de 2022. Todos os acusados ​​foram presos logo após o jogo.