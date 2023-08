NFL lamenta a morte da lendária figura dos Cowboys, Gil Brandt, aos 91 anos

Gil Brandto ex-executivo do Dallas Cowboysfaleceu na manhã de quinta-feira aos 91 anos, deixando um legado que mudou para sempre o panorama do NFL. Brandt a influência estendeu-se muito além dos seus anos de serviço na liga, e as suas contribuições pioneiras para a avaliação e observação de jogadores continuam a moldar o jogo até hoje.

A notável jornada de Brandt no NFL começou como vice-presidente de pessoal de jogadores do Dallas Cowboysfunção que ocupou de 1960 a 1988. Ele entrou pela primeira vez no mundo do escotismo como funcionário de meio período no Rams de Los Angeles depois de sua formatura na Universidade de Wisconsin. Sua paixão e experiência logo o impulsionaram para o centro das atenções, e ele garantiu sua primeira oportunidade em tempo integral com o São Francisco 49ers em 1958.

No entanto, foi a sua mudança para o Dallas Cowboys em 1960, que marcou a virada de sua carreira. Brandt desempenhou um papel fundamental como principal caçador de talentos da franquia recém-fundada, preparando o terreno para um ilustre mandato de 28 anos. Durante esse período, ele introduziu conceitos revolucionários que transformaram a avaliação dos jogadores. Ele defendeu a utilização de computadores no escotismo e remodelou o Draft da NFL paisagem. Seu olhar para o talento levou à contratação de jogadores icônicos como Roger Staubach e Herschel Walkerbem como a descoberta de joias escondidas como Drew Pearson, Cliff Harrise Everson Paredes.

Relembrando Gil Brandt: um visionário cujo impacto transcende o tempo

Proprietário e gerente geral da Dallas Cowboys, Jerry Jonesexpressou seu profundo pesar e respeito por Brandt legado. Ele destacou Brandt papel fundamental no sucesso inicial da equipe e seu impacto duradouro como embaixador da organização. Jones elogiado Brandt espírito inovador, que lançou as bases para o Combinação da NFL e revolucionou o processo de redação. Além de sua função executiva, Brandt a paixão pelo esporte estendeu-se à radiodifusão, onde compartilhou seus insights com os torcedores, deixando uma marca indelével na compreensão do futebol.

Jones enfatizou a profunda influência que Brandt teve na liga e nas inúmeras pessoas que ele inspirou, dentro e fora do campo. Brandt notável capacidade de contar histórias e memória excepcional solidificaram ainda mais seu status como um verdadeiro NFL ícone.

Enquanto o NFL comunidade lamenta a perda de uma figura visionária, eles refletem sobre o incrível legado que Gil Brandt deixa para trás. Sua dedicação ao crescimento e evolução da liga, juntamente com sua busca incansável pela excelência, continuarão a moldar o NFL futuro para as gerações vindouras. Nossos pensamentos estão com Brandt família e amigos neste momento difícil.