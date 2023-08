NFL Preseason 2023: Onde assistir a todos os jogos da pré-temporada?

Tele NFL pré-temporada já está a caminho depois que a liga comemorou o Hall of Fame Game no último Quinta-feira no Estádio do Hall da Fama de Tom Benson em Cantão, Ohio.

O Cleveland Browns saiu com a vitória com uma vitória de 21 a 16 sobre o New York Jets.

Onde você pode assistir toda a ação da pré-temporada?

Há muitas maneiras pelas quais você pode mantenha-se atualizado com os jogos mais recentes nas semanas que antecederam o temporada regular.

A maneira mais fácil é pegar os jogos que estão sendo transmitidos no tv local canais como RAPOSA, NBCe abc dependendo de onde você mora. Rede NFL vai ao ar a maioria dos jogos via cabo. ESPN, RAPOSA e Amazon Prime Vídeo também transmitirá um jogo nacionalmente.

Em termos de transmissãoexistem algumas opções que podem atender você:

FuboTV e Hulu incluem canais locais, bem como Rede NFL e ESPN. Essas são boas opções se você deseja um serviço com uma grande programação de eventos ao vivo em um único pagamento.

Outra opção é através DirectTVStream ou NFL+. Ambos oferecem testes gratuitos para que você possa testar os serviços antes de se comprometer com um plano mensal.

Calendário completo da pré-temporada da NFL

A primeira das três semanas de jogos da pré-temporada começa isso Quinta-feira, 10 de agostocom um cabeçalho duplo.

O primeiro jogo contará com um confronto entre o Houston Texans e o New England Patriots, enquanto o segundo jogo contará com o Minnesota Vikings contra o Seattle Seahawks.

aqui está um discriminação de todos os jogos que os torcedores terão a chance de curtir antes do grande início da temporada sobre Quinta-feira, 7 de setembro.

Semana 1

Quinta-feira, 10 de agosto:

Houston Texans x New England Patriots – 19h na NFL Network

Minnesota Vikings x Seattle Seahawks – 22h na NFL Network

Sexta-feira, 11 de agosto:

New York Giants x Detroit Lions – 19h nos canais locais

Pittsburgh Steelers x Tampa Bay Buccaneers – 19h nos canais locais

Green Bay Packers x Cincinnati Bengals – 19h na NFL Network

Atlanta Falcons x Miami Dolphins – 19h nos canais locais

Washington Commanders x Cleveland Browns – 19h30 nos canais locais

Denver Broncos x Arizona Cardinals – 22h na NFL Network

Sábado, 12 de agosto:

Indianapolis Colts x Buffalo Bills – 13h nos canais locais

Tennessee Titans x Chicago Bears – 13h na NFL Network

New York Jets x Carolina Panthers – 16h na NFL Network

Jacksonville Jaguars x Dallas Cowboys – 17h nos canais locais

Philadelphia Eagles x Baltimore Ravens – 19h na NFL Network

Los Angeles Chargers x Los Angeles Rams – 21h na NFL Network

Domingo, 13 de agosto:

Kansas City Chiefs x New Orleans Saints – 13h na NFL Network

San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders – 16h na NFL Network

Trey Lance, quarterback do San Francisco 49ersLAPRESSE

Semana 2

Quinta-feira, 17 de agosto:

Cleveland Browns x Philadelphia Eagles – 19h30 na NFL Network

Sexta-feira, 18 de agosto:

Carolina Panthers x New York Giants – 19h na NFL Network

Cincinnati Bengals x Atlanta Falcons – 19h30 nos canais locais

Sábado, 19 de agosto:

Jacksonville Jaguars x Detroit Lions – 13h na NFL Network

Miami Dolphins x Houston Texans – 16h na NFL Network

Buffalo Bills x Pittsburgh Steelers – 18h30 nos canais locais

Chicago Bears x Indianapolis Colts – 19h na NFL Network

Tampa Bay Buccaneers x New York Jets – 19h30 nos canais locais

Kansas City Chiefs x Arizona Cardinals – 20h nos canais locais

New England Patriots x Green Bay Packers – 20h nos canais locais

Tennessee Titans x Minnesota Vikings – 20h nos canais locais

Denver Broncos x San Francisco 49ers – 20h30 nos canais locais

Las Vegas Raiders x Los Angeles Rams – 21h nos canais locais

Dallas Cowboys x Seattle Seahawks – 22h na NFL Network

Domingo, 20 de agosto:

New Orleans Saints x Los Angeles Chargers – 19h05 na NFL Network

Segunda-feira, 21 de agosto:

Baltimore Ravens x Washington Commanders – 20h na ESPN

Desarme ofensivo Tyler Smith, Dallas CowboysLAPRESSE

Semana 3

Quinta-feira, 24 de agosto:

Pittsburgh Steelers x Atlanta Falcons – 19h30 na NFL Network

Indianapolis Colts x Philadelphia Eagles – 20h no Prime

Sexta-feira, 25 de agosto:

Detroit Lions x Carolina Panthers – 20h na CBS

New England Patriots x Tennessee Titans – 20h15 na NFL Network

Los Angeles Chargers x San Francisco 49ers – 22h na NFL Network

Sábado, 26 de agosto:

Arizona Cardinals x Minnesota Vikings – 13h nos canais locais

Cleveland Browns x Kansas City Chiefs – 13h na NFL Network

Cincinnati Bengals x Washington Commanders – 13h nos canais locais

Seattle Seahawks x Green Bay Packers – 13h nos canais locais

Buffalo Bills x Chicago Bears – 13h nos canais locais

New York Jets x New York Giants – 18h na NFL Network

Miami Dolphins x Jacksonville Jaguars – 19h nos canais locais

Baltimore Ravens x Tampa Bay Buccaneers – 19h nos canais locais

Las Vegas Raiders x Dallas Cowboys – 20h nos canais locais

Los Angeles Rams x Denver Broncos – 21h na NFL Network

Domingo, 27 de agosto:

Houston Texans x New Orleans Saints – 19h05 na FOX