Nia Long quer a custódia legal do filho depois que Ime Udoka não forneceu pensão alimentícia

O técnico da NBA, Ime Udoka, está de volta às manchetes por sua vida pessoal depois que a atriz Nia Long afirmou que o técnico do Rockets não tem apoiado o filho de 11 anos do casal, Tempos.

Alegações de Nia Long

O 52 anos celebridade entrou com uma petição judicial em Os anjos semana passada de acordo com o outlet TMZ.

Na papelada ela está pedindo ao tribunal que lhe dê custódia legal e física primária de seu filho, ao mesmo tempo que afirma que Udoka não conseguiu pagar pensão alimentícia.

Além disso, os documentos mostram que Long não está pedindo Udoka ser excluído de sua vida e está disposto a fazer-lhe visitas que são “consistente com o melhor interesse da criança.”

O escândalo dos Celtics

Longo e Udoka dentro de 2010 quando o treinador jogava pelo Sacramento Kings. Embora estivessem supostamente noivos, o casal nunca chegou ao altar durante o casamento. Relacionamento de 12 anos.

Em 2022 o casal se separou após a notícia de que Udoka teve um relacionamento com uma funcionária do Boston Celtics.

A equipe suspensa Udoka por um ano por violar as políticas da equipe após levar a equipe ao Finais da NBA em sua única temporada como treinador do celtas. Ele acabou sendo demitido em Fevereiro deste ano.

Udoka acabou de ser contratado como novo técnico do Houston Rockets em abril.

Quando ele foi apresentado à sua nova equipe, Udoka falou sobre sua suspensão dizendo que cresceu com as adversidades que enfrentou dizendo:

“Ter esse tempo livre e realmente compreender quantas pessoas você impacta por uma decisão errada, é aí que você começa com a propriedade e a responsabilidade. Eu prego isso para os jogadores e por isso tenho que assumir a responsabilidade pela minha parte. treinamento de liderança e sensibilidade e (fiz) algum aconselhamento com meu filho para ajudá-lo a melhorar a situação em que o coloquei… Você pode superar as adversidades e pensar que fiz isso este ano.