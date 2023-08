Nia Long quer a custódia primária do filho com Ime Udoka, afirma que o treinador não apoia a criança

A divisão entre Nia Long dar Milagre Udoka está ficando cada vez mais desagradável… a atriz agora está pedindo a custódia primária do filho do casal – depois de alegar que o técnico da NBA não tem conseguido sustentar a criança.

De acordo com os documentos, no entanto, ela pediu ao juiz que concedesse a Udoka uma oportunidade razoável de visitar seu filho, na medida “consistente com o melhor interesse da criança”.