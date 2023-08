Nick Bosa enfrenta multa pesada por perder um jogo da pré-temporada no meio de sua partida com o 49ers

Nick Bosa optou por não se envolver em um jogo recente da pré-temporada contra o Las Vegas Raiders e é uma decisão que pode acabar custando uma quantia incrível de dinheiro.

Bosa foi travado em um impasse de contrato bastante cruel com o São Francisco 49ers e ele está afastado do time há um tempo. Ele perdeu o minicamp obrigatório para o 49ers o que era esperado, mas as coisas poderiam piorar.

Mike Florio do Pro Football Talk apontou que Bosa perder o jogo de pré-temporada contra o invasores poderia levá-lo a ser multado, podendo chegar a quase um milhão de dólares.

Bosa quer um novo contrato com os 49ers

Bosa tem estado fora de cena no 49ers pois ele está buscando um novo contrato que eles não estão dispostos a dar a ele. Seu contrato de novato tem um ano restante, que é de cerca de 18 milhões de dólares devido à opção do quinto ano.

Bosa quer redefinir o mercado e assinar um acordo de cerca de 30 milhões de dólares, tornando-o o defensor mais bem pago da NFL e próximo de Aaron Donaldenorme contrato com o Los Angeles Rams.

Acredita-se que essas multas possam ser anuladas assim que um novo contrato for fechado e ele retornar ao time, dado o 49ers saiba que ele é capaz de se manter em forma sozinho e estará no seu melhor assim que voltar à ativa.