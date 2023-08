Nick Carter afirma que nova mulher processando por suposta agressão sexual em iate está mentindo

A cantora dos Backstreet Boys está sendo processada por uma mulher que diz que Nick a agrediu sexualmente várias vezes em 2003, quando ela tinha 15 anos e ele 23 – ela afirma que Nick a forçou a bordo de um iate e em um ônibus depois de tratá-la. com álcool.

Esta acusadora entrou com um processo anonimamente e agora é a terceira mulher a processar Carter por agressão sexual.

O advogado de Carter, Dale Hayes Jr.disse ao TMZ… quando a mulher fez suas acusações contra Nick há 2 décadas, as autoridades investigaram suas alegações e não encontraram mérito para prosseguir com as acusações.