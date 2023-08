Nick Carter vence batalha legal com o acusador, juiz permite sua contra-ação

Nick Carter pode comemorar a vitória em uma batalha legal Melissa Schumann – o cantor que o está processando por supostamente tê-la estuprado em 2002 – mas a guerra ainda está por vir.

A cantora do Backstreet Boy entrou com uma ação contra Schuman por difamação, mas em resposta, ela e seu pai entraram com uma moção para bloquear sua ação legal. Carter estava em um tribunal de Las Vegas na quarta-feira para ouvir uma decisão sobre o assunto.



O juiz ficou do lado de Carter, negando a tentativa de Melissa de fazer com que a contra-ação fosse rejeitada. O juiz decidiu que Carter apresentou provas suficientes para justificar o avanço do seu caso de difamação.

Como informamos, Schuman – que cantou no grupo feminino Dream – afirma que Carter rap ela em 2002, no apartamento de um amigo em Santa Monica. Ela entrou com uma ação contra ele em abril e, logo depois, Nick entrou com uma contra-ação.

Advogado de Carter Liane K. Wakayama reagiu à decisão de quarta-feira, dizendo-nos… “Durante anos, Melissa e Jerome Schuman conspiraram com qualquer pessoa que pudessem manipular para angariar falsas alegações contra Nick Carter em uma tentativa descarada de enriquecer com ele. A decisão de hoje confirma que Nick será capaz de levar essa verdade até à sua conclusão inevitável e expor o engano e a conduta deplorável dos Schuman e dos seus co-conspiradores.”