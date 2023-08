Nick Diaz liga para lutar contra Jake Paul ou Logan Paul após derrota de Nate Diaz: ‘Sou muito melhor que esses dois’

Nick Diaz quer vingança pelo exército Diaz.

Diaz, 40, estava presente no sábado no American Airlines Center em Dallas para apoiar seu irmão mais novo, Nate Diaz, que fez sua estreia no boxe profissional em uma derrota por decisão unânime de 10 rounds para Jake Paul. Após a luta, Diaz pegou o microfone para deixar claro que quer um pedaço dos irmãos Paul, seja Jake ou o irmão mais velho Logan.

“Eu penso [Nate] precisava de um pouco mais de trabalho”, disse Diaz sobre seu irmão mais novo na transmissão pay-per-view. “Mas vamos direto ao assunto, sou muito melhor do que esses dois caras que estão por aí. Adoraria ter a ideia de passar para quem quer que eles tenham para mim. Então, se eles querem fazer a Rodada 2 [against Jake]se [Nate] não vai fazer isso, eu vou levar. [Jake’s] tem um irmão mais velho também, então não se esqueça do primeiro e único.”

Diaz competiu profissionalmente pela última vez em 2021, quando sofreu uma derrota por nocaute técnico no terceiro round para Robbie Lawler no UFC 266. A luta foi a primeira de Diaz desde janeiro de 2015 e estendeu uma seqüência de quatro lutas sem vitórias para o nativo de Stockton desde sua infame derrota em 2012 para Carlos Condit pelo título interino dos meio-médios do UFC. Diaz também perdeu na decisão unânime de 2013 para Georges St-Pierre pelo título indiscutível dos meio-médios do UFC naquele período.

Ao contrário de seu irmão mais novo, Diaz lutou boxe profissionalmente uma vez antes, derrotando Alfonso Rocha por decisão unânime em sua estreia profissional em 2005.

“Gostaria de dar uma boa olhada no que está acontecendo porque não sei o que está acontecendo, mas gosto de manter as opções em aberto”, disse Diaz. “Eu gostaria de entreter algo em um futuro próximo. Poderíamos conversar sobre isso. Pode ser uma possibilidade. De qualquer maneira, sim, um desses dois, ou talvez outra coisa. Quem sabe? Tenho muita coisa acontecendo agora, mas podemos resolver isso.

“Claro [it motivates me], é por isso que tento ficar longe do jogo de luta em geral, porque estou totalmente envolvido ”, continuou Diaz. “É tudo ou nada. Eu nunca estou com um pé dentro, um pé fora. Mas eu vindo aqui hoje, sinto que tenho uma pequena oportunidade de abrir uma pequena janela. Se é isso, então deixe-o saber – ainda estou motivado como sempre, e sou um trabalhador mais duro e melhor lutador do que qualquer um que está aqui agora neste dia e idade.