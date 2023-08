Nike divulga primeiras imagens de Kobe Bryant ‘Halo’ Protro 8’s projetado por Vanessa

Kobe BryantO novo tênis do Mamba, o Protro 8, será lançado em duas semanas no que seria o aniversário de 45 anos do Mamba… e agora estamos dando uma olhada no novo Vanessa Bryantchute Nike projetado.

A gigante de calçados e roupas revelou os tênis “Halo” na quinta-feira, apenas 24 horas depois que Vanessa provocou os fãs com uma silhueta dos tênis nas redes sociais.

Na verdade, Vanessa supostamente ajudou a projetar os tênis para homenagear Kobe em seu aniversário … 23 de agosto.

FYI, os tênis são uma edição atualizada do oitavo sapato de assinatura de Kobe, que originalmente saiu em 2012. Ele marca o segundo lançamento da linha de Kobe (o Kobe 4 Protro “Mamabacitas” foi lançado em maio) desde que a família reconciliado seu relacionamento com o Swoosh no ano passado.

Claro, o contrato anterior entre Kobe e Nike expirado em abril de 2021 … depois que os lados não conseguiram chegar a um novo acordo de longo prazo. Mas, Vanessa e os executivos da Nike finalmente fecharam um acordo, e isso é uma ótima notícia para os milhões de fãs de Kobe.

“Este será um dos muitos estilos Kobe 8 ‘Halo’ em breve”, escreveu Vanessa esta semana.