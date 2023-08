Nikola Vucevic avisa que Chicago Bulls corre o risco de passar de ‘Last Dance’ para ‘Last Chance’

euLonge vão os ‘Última dança‘dias para o búfalos de Chicago nos tempos modernos, eles estão mais perto da sua ‘Última Chance’ para um grupo que permanece junto há alguns anos. No papel, estes Chicago Bulls têm todos os ingredientes para fazer o Finais da NBA. Nikola Vucevic é o grande homem da equipe, mas eles têm três All-Stars e muitos jogadores reserva que podem entregar ótimos resultados em momentos complicados ao longo da temporada. Tendo DeMar DeRozan e Zach LaVine não foi suficiente para eles fazerem uma declaração contra o resto das equipes da Conferência Leste. Hoje em dia, equipes como o Milwaukee Bucks, Boston Celtics e até mesmo Philadelphia 76ers estão tendo um desempenho melhor do que os Bulls.

Vucevic alerta que esta pode ser a última chance dos Bulls

Centro Nikola Vucevic chegou ao búfalos de Chicago em 2021 a partir do Mágico de Orlandoele queria ajudar um time que teve um grande momento naquela temporada com DeMar DeRozan despertar. Mas isso não foi suficiente e o Chicago Bulls entra em uma nova temporada entre uma rocha e uma posição difícil. Competir contra as melhores equipes do Leste não será fácil, mas Vicevic acredita que isso pode ser feito. Conversando com Yahoo Esportesele disse: “Sabemos que podemos fazer melhor e temos que fazer melhor. E sabemos que é nossa última chance como esse núcleo de caras de fazer algo.”

Mas olhando para as chances que os Bulls realmente têm no Conferência Leste, chegando ao Finais da NBA esta temporada definitivamente precisará de algum tipo de milagre. Atualmente, esse time tem tudo para chegar aos Playoffs, mas é uma temporada longa e há times mais poderosos na conferência. DeRozan e LaVine terão que voltar ao seu nível mais alto de desempenho para derrotar os grandes apostadores. Além disso, eles também teriam que se preocupar com o time que chegaria do Oeste às finais da NBA. Atualmente, é onde está localizado o maior número de All-Stars entre todos os times do Texas, Denver e Califórnia. Faça o búfalos de Chicago tem o que é preciso para chegar lá?