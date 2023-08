Nilcatex Têxtil ABRE VAGAS para Recepcionista, Tecelão e mais!

A Nilcatex Têxtil, empresa que é uma indústria têxtil com uma variedade de produtos que vai além de camisetas promocionais (como camisas pólos, regatas, shorts, bermudas, calças, conjuntos de agasalhos, uniformes escolares e similares), está contratando novos funcionários para compor o seu time. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Expedição – Blumenau – SC – Efetivo;

Assistente Administrativo – Blumenau – SC – Efetivo;

Assistente Comercial – Blumenau – SC – Efetivo;

Auxiliar de Produção Corte Mesa – Blumenau – SC – Efetivo;

Auxiliar de Produção Corte Recebimento – Blumenau – SC – Efetivo;

Auxiliar de Tecelão – Blumenau – SC – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Blumenau – SC – Aprendiz;

Recepcionista – Blumenau – SC – Efetivo;

Tecelão – Blumenau – SC – Efetivo.

Mais sobre a Nilcatex Têxtil

Sobre a empresa, podemos frisar que a Nilcatex Têxtil é uma companhia sólida, com 30 anos de mercado, dinâmica e com extremo potencial! Atua no segmento têxtil atendendo ao mercado público e privado nacional, e busca incansavelmente superar as expectativas de seus clientes, por meio de um time engajado, experiente, ágil e apaixonado pelo que faz!

Localizado no principal polo da indústria têxtil da América Latina em Blumenau – SC, o parque fabril Nilcatex conta com 12.400 m² de área equipada com as melhores tecnologias em tecelagem, corte, costura e estamparia. Confeccionando sempre com fios das melhores procedências, rigorosamente testados em laboratórios, para garantir o padrão de qualidade Nilcatex que supera as expectativas do cliente.

Como enviar o seu currículo?

Para se candidatar em uma das vagas da Nilcatex Têxtil, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

