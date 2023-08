Noah Gragson, da NASCAR, é suspenso após gostar de meme de George Floyd

Noah Gragson está sendo tirado do banco do motorista depois de curtir um meme que zombava George Floyd – e ele está admitindo o fato de que ferrou o cão.

O piloto de corridas – que compete profissionalmente pela NASAR’s Cup Series – foi suspenso indefinidamente no sábado por sua equipe de stock car, Legacy Motor Club, que anunciou que ele estava no banco apenas um dia antes do FireKeepers Casino 400 no Michigan International Speedway. em que Gragson deveria participar.