Nobile Hotéis ABRE VAGAS para Mensageiro, Camareira e mais!

A Nobile Hotéis, empresa de hotelaria que está presente em mais de 40 unidades espalhadas por todo Brasil e América Latina, está com ótimas oportunidades de emprego na capital paulista. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, veja quais são as vagas disponíveis no presente momento:

Mensageiro (a) – São Paulo – SP – Recepção;

Camareira (o) – São Paulo – SP – Governança;

Recepcionista I – São Paulo – SP – Recepção;

Agente de Qualidade – São Paulo – SP – Recepção;

Supervisor (a) de Andares – São Paulo – SP – Governança: Anotar e arquivar os itens de Achados e Perdidos

Auxiliar no inventário de enxoval; Coordenar e entrega os materiais necessários para a execução do trabalho dos colaboradores. Coordenar e orientar as atividades das camareiras durante o turno;

Mantenedor (a) I – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Controller – Congonhas – São Paulo – SP – Controladoria.

Mais sobre a Nobile Hotéis

Sobre a Nobile Hotéis, podemos frisar que, fundada em 2008, a Nobile Hotéis é uma administradora e franqueadora brasileira de hotéis, com foco principal na promoção de receitas e na rentabilidade dos empreendimentos, disponibilizando padrões operacionais, ferramentas de controle treinamentos e canais de vendas.

Além disso, a Nobile atua em hotéis, apart hotéis, resorts, residenciais com serviços, offices, restaurantes, centros de convenções/eventos e multisserviços pay-per-use. Quer dizer, pode ser uma ótima oportunidade para crescer no seu ramo de atuação!

Como se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do que viu? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!