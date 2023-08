Nokia lança novos celulares básicos com bateria de 30 dias e certificação IP52

Os celulares da Nokia sempre foram conhecidos por sua durabilidade e confiabilidade. Agora, a empresa acaba de lançar dois novos modelos de feature phones, o Nokia 150 e o Nokia 130, que trazem características impressionantes, como bateria de longa duração e proteção IP52 contra danos por água e poeira.

Características dos Novos Modelos da Nokia

Bateria de Longa Duração

Uma das principais vantagens dos novos celulares da marca é a bateria de longa duração. Com um módulo de 1.450 mAh, esses aparelhos são capazes de oferecer até 30 dias de autonomia com pouco uso, ou seja, você pode passar mais de um mês sem precisar carregar o seu celular. Além disso, eles também suportam até 20 horas de chamadas de voz contínuas.

Proteção IP52

Outro destaque desses modelos é a certificação IP52 de proteção contra danos por água e poeira. Isso significa que você não precisa se preocupar em usar o celular em ambientes úmidos ou empoeirados. No entanto, é importante ressaltar que essa proteção não permite que você mergulhe o celular na água, mas sim que ele suporte respingos e poeira.

Design Iconico

Os novos celulares da empresa mantêm o design icônico da marca, caracterizado por linhas simples e elegantes. Com dimensões compactas, o Nokia 150 possui 130,95 x 50,6 x 15,15 mm e pesa 106,3 gramas, enquanto o Nokia 130 tem 130,9 x 50,6 x 14 mm e pesa 98,2 gramas. Ambos os modelos estão disponíveis em diversas cores, como preto, azul, vermelho, azul escuro, dourado e roxo.

Tela e Câmera

Os dois aparelhos possuem uma tela de 2,4 polegadas com resolução QVGA de 320 x 240 pixels. No entanto, a principal diferença entre eles está na câmera traseira. Enquanto o Nokia 150 possui um sensor VGA simples de 0,3 MP, o Nokia 130 não possui câmera traseira. Portanto, se você precisa de uma câmera básica para capturar imagens com baixa resolução, o Nokia 150 é a melhor opção.



Memória e Armazenamento

Em relação à memória e armazenamento, os aparelhos trazem especificações bastante semelhantes. Ambos possuem 4 MB de RAM e 4 MB de armazenamento interno, o que é suficiente para o funcionamento básico do aparelho. No entanto, se você deseja utilizar recursos como o tocador de MP3 ou o gravador de voz, é necessário utilizar um cartão micro SD de até 32 GB.

Sistema Operacional

Uma característica importante dos celulares é o sistema operacional S30 Plus. Diferente do Android, esse sistema é uma plataforma própria da Nokia, o que significa que esses celulares não são compatíveis com os aplicativos da Play Store. No entanto, eles oferecem recursos básicos, como ligações, envio de mensagens SMS, tocador de MP3 e rádio FM.

Preço e Disponibilidade dos celulares

Os novos Nokia 150 e Nokia 130 ainda não tiveram seus preços oficiais divulgados, mas já estão listados no site oficial da Nokia em diversos países. É provável que esses celulares sejam comercializados por valores um pouco abaixo dos smartphones mais básicos. Ainda não há informações sobre a chegada desses modelos ao Brasil, mas considerando a expansão do portfólio da HMD Global, empresa detentora dos direitos de uso da marca Nokia, é provável que pelo menos um deles seja lançado oficialmente por aqui.

Celulares Nokia 150 e 130

Os novos celulares Nokia 150 e Nokia 130 trazem características que são marcas registradas da Nokia, como bateria de longa duração, proteção contra danos por água e poeira e design icônico. Eles são perfeitos para quem busca um celular simples, sem muita tecnologia, mas que ofereça confiabilidade e durabilidade. Se você não precisa de recursos avançados e quer um celular que dure bastante tempo sem precisar carregar, esses modelos são excelentes opções. Fique de olho nos próximos lançamentos da Nokia e garanta o seu!