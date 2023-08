Nome da moeda digital DREX vira piada e o motivo é exposto

A moeda digital DREX passou a ser ridicularizada pela comunidade judaica. O motivo é a semelhança da palavra com um termo pejorativo do idioma iídiche. Dessa forma, o criptoativo que é considerado o real digital virou piada por parte dos judeus que moram no Brasil.

Para entender melhor esta história, veja mais informações a seguir. A pequena coincidência linguística pode trazer um constrangimento significativo para algumas pessoas.

Por que a moeda digital DREX está sendo ridicularizada

A mais nova moeda digital do Brasil tem seu nome pronunciado do que uma palavra de baixo calão em iídiche. Isso porque DREX se fala da mesma forma que o plural de Drek, que nesse idioma significa “merda”. A comunidade judaica no Brasil não perdoou a coincidência.

Dessa forma, o nome do real digital tem sido ridicularizado por essa parte da população. Porém, o Banco Central já se pronunciou a respeito da polêmica. A autoridade monetária afirmou que se trata de uma sigla, traduzida da seguinte forma:

O D faz alusão a palavra “digital”;

O R é a abreviação de “real”;

Já o E corresponde a inicial de “eletrônico”;

Por fim, o X é para dar uma ideia de modernidade ao termo.

Pelo menos até o presente momento, o constrangimento do nome da moeda digital DREX não parece afetar seus planos de lançamento.

Entenda melhor o que é o “real digital”

Para muitas pessoas, a moeda digital DREX, junto com PIX, pode ser o próximo passo na evolução das transações financeiras do país. De forma geral, segundo o Banco Central trata-se da versão digital do real.



Para funcionar, a moeda vai contar com dois sistemas. O primeiro será de atacado, sendo esta versão da moeda regulada. Desta forma, sua utilização será focada em transações entre o Banco Central e instituições financeiras autorizadas.

Já a sua segunda versão será em formato de token e considerada de varejo. Dessa forma, ele será emitido pelo mercado e assim poderá chegar ao consumidor final.

A moeda digital DREX é um recurso diferente do PIX

Após o anúncio do chamado real digital, muitas pessoas ficaram em dúvida se esse recurso é a mesma coisa que o PIX. Mas trata-se de uma ferramenta totalmente diferente, pois consistirá em uma plataforma e não simplesmente de um sistema de pagamentos.

Além disso, cabe destacar que a intenção do Banco Central é utilizar essa moeda digital para complementar seu sistema financeiro. Dessa forma, o seu valor será exatamente o mesmo que o real físico. E mesmo usando a mesma lógica de criptomoedas, haverá sua regulação.

Assim sendo, a ideia é que os brasileiros possam usar a moeda digital DREX de forma simples e segura. Para tanto, o BC está realizando uma série de testes com o token, para que seu lançamento ocorra com o máximo de assertividade possível.

A previsão é de que esse criptoativo seja lançado em 2024 para uso em massa. Ainda não se sabe quanto ele vai custar. E também não é possível prever se a pronúncia igual a palavra iídiche mudará alguma coisa com relação a esse plano.