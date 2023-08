Nomes de bebês de ‘Barbie’ e ‘Ken’ aumentam em popularidade após o sucesso do filme

O domínio mundial da bilheteria de “Barbie” espera que os pais pensem em plástico quando se trata de nomes de bebês … porque as pessoas estão interessadas em nomear seus filhos com os nomes das bonecas populares.

BabyNames.com disse ao TMZ que seu site teve um aumento de 300% nas buscas por “Barbie” no mês de julho. “Ken” também explodiu, com pesquisas aumentando em 200% no mesmo mês.

O personagem favorito dos fãs, Allan – interpretado por Michael Cera — teve um resultado positivo no jogo de revendedores da Mattel… porque as listagens do eBay para a boneca rara disparou após o lançamento do filme.