North West posa flexionando bolsa Louis Vuitton enquanto embarca em jato particular Kardashian

noroeste foi vista exibindo com confiança sua bolsa Louis Vuitton com estampa de cereja avaliada em US$ 7.900 enquanto desembarcava de sua mãe Kim KardashianO jato particular de.

Fotos exclusivas obtidas pelo The US Sun retratam Kardashian e sua filha de 10 anos mostrando seu estilo de vida opulento ao retornarem de uma viagem ao Japão.

Nas imagens, a dupla mãe e filha desembarca de Kim Air carregada com todos os seus opulentos bens.

noroeste desceu da aeronave vestindo uma camiseta grande do Chicago Bulls junto com jeans desgastados, criando um visual casual.

O que chamou a atenção foi seu bem mais precioso: uma cobiçada bolsa Louis Vuitton Takashi Murakami Cherry Duffle Bag avaliada em US$ 7.900. Ela até fez uma pose com a bolsa e ofereceu um sinal de paz aos fotógrafos enquanto entrava no carro que a esperava.

Durante sua viagem ao Japão, Kardashian exibiu com orgulho suas recentes compras de luxo da Chanel.

Uma selfie compartilhada em sua história no Instagram a mostra segurando uma bolsa Chanel acolchoada rosa adornada com uma gargantilha Chanel vintage elegantemente pendurada na alça da bolsa.

“Meu Deus, melhores compras no Japão. Estou na minha bolsa Barbie em @vintage_ecoland”, ela legendou a foto.