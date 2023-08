NOTA de CRUZEIRO pode valer até MIL REAIS. Veja como trocar

Você sabia que uma cédula que já saiu de circulação pode valer até mil reais? Parece mentira, mas os colecionadores de moedas e notas raras se mostram dispostos a pagarem verdadeiras fortunas para terem os modelos raros em sua posse.

Uma nota de cruzeiro considerada rara está mexendo com o imaginário de colecionadores do país. Isso pode parecer estranho para quem não está familiarizado com o tema, mas a busca por moedas e notas raras ganha cada vez mais força no Brasil. Por isso, é cada vez mais comum encontrar pessoas que se disponibilizam a pagar caro por itens raros.

O que aumenta o valor de uma nota ou moeda?

Poucas pessoas sabem, mas há diversos modelos que valem muito mais do que representam. Essas moedas e notas raras passam a valer bem mais do que o normal porque há colecionadores dispostos a paga muito caro por elas.

Em resumo, as principais características que valorizam os modelos são:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Essas são as principais características que valorizam uma moeda ou uma cédula, pois os colecionadores buscam itens raros e únicos. Assim, tais fatores chamam a atenção deles, e você pode pagar as contas do mês com uma única nota de R$ 10, caso ela tenha uma característica especial.

Nota de mil cruzeiros chega a valer R$ 1 mil

De acordo com o tiktoker ‘Moedas Raras 1994′, uma nota de mil cruzeiros com figuras indígenas pode valer até R$ 1 mil. Isso quer dizer as pessoas que tiverem o exemplar raro podem faturar uma verdadeira fortuna com apenas uma cédula que nem está mais em circulação no país.



Você também pode gostar:

Contudo, vale destacar que o canal no YouTube ‘Ozzy Oliveira’ revelou que o item pode valer bem menos que isso. Em resumo, o canal explicou que as pessoas podem vender a nota de mil cruzeiros com uma figura indígena a valores que variam entre R$ 3 e R$ 50, dependendo do seu estado de conservação. A afirmação foi feita se baseando em consulta com o livro de moedas brasileiras.

Veja como é a nota de mil cruzeiros

Em suma, a rara nota de mil cruzeiros homenageia o engenheiro militar e sertanista Cândido Rondon, que é considerado o patrono das comunicações no Brasil. Segundo a Associação Amigos do Museu de Valores, a cédula foi emitida em maio de 1990 e ficou em circulação no país até 15 de setembro de 1994.

O ano em que a nota foi emitida também ficou marcado por uma grande marca para Cândido Rondo, pois se “comemorava o centésimo aniversário de início de suas atividades de exploração geográfica e implantação de linhas telegráficas em longínquas regiões, integrando-se ao restante do país“, segundo o texto da associação.

Do outro lado da nota, há um casal indígena de Karajás, habitantes das margens do rio Araguaia. A saber, o país também homenageou os indígenas, sendo estes os primeiros habitantes do Brasil.

Como posso vender moeda ou cédula rara?

Muitas pessoas têm modelos raros de moedas e cédulas, mas não sabem como vendê-los. A propósito, antes de tentar vender algum exemplar, as pessoas devem ficar atentas aos seguintes fatores, que elevam o valor dos itens:

Estar em bom estado de conservação;

Ter a imagem limpa e sem manchas;

Possuir todos os traços e marcas de fabricação.

As pessoas que tiverem exemplares nestas condições terão mais facilidade para venderem seus itens, pois estes são os mais procurados pelos colecionadores.

Em síntese, os especialistas afirmam que o melhor é manter a moeda ou a nota conservada em algum saquinho ou papel filme para que ela mantenha as suas formas originais. Isso pode ser feito com outros modelos, que podem se valorizar com o passar do tempo. Em outras palavras, seria uma forma de aguardar pela valorização do item.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados, ou em sites de e-commerce, como Shopee, Mercado Livre e similares. Há muitos colecionadores dispostos a pagar caro para terem modelos raros, e essa é uma chance para ganhar um dinheiro extra sem fazer muito esforço.