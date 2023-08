Notas de real podem valer mais de R$ 1.000; veja como

As notas de real podem valer mais de R$ 1000 no mercado de colecionadores de moedas e notas raras, desde que, obviamente, o exemplar contenha uma característica específica que o torne especial.

A particularidade dessas notas que podem valer muito dinheiro diz respeito ao país onde foram fabricadas. Isso porque, em 1994, com a implementação do Plano Real, novas notas foram fabricadas em nosso país, mas também, muitas delas foram desenvolvidas na União Européia na época.

Isso tem tornado essas notas extremamente raras e visadas pelos colecionadores. Porém, para saber se você tem uma nota dessas em casa, é preciso aprender a averiguar os mais sutis detalhes. Acompanhe e tire as suas dúvidas neste texto!

Notas de real podem valer mais de R$ 1000? Entenda como!

Sim, as notas de real podem valer mais de R$ 1000, desde que elas façam parte do grupo que foi produzido em 1994 na União Européia.

Embora as características gerais dessas notas seja semelhantes àquelas que foram feitas no Brasil, elas apresentam um pequeno detalhe que nos faz entender onde foram fabricadas: A letra B no final do seu número de série.

Se você tem notas de papel em casa, comece a avaliar o número de série de cada uma delas. Será que você tem exemplares que contêm uma letra B no final do número de série da nota de real? Se sim, pode ser que você esteja diante de uma oportunidade.

Entretanto, é importante ter em mente que quanto mais nova estiver a sua nota, ou seja, mais bem conservada, maiores são as chances de você conseguir vendê-la por um valor interessante.

Isso porque, além de considerar a raridade da nota em si, os colecionadores também consideram as características visuais da nota. Se ela estiver em bom estado, sem excesso de amassado, sem manchas ou riscos, a nota poderá ser ainda mais valiosa.



Portanto, se você encontrou um bom exemplar, lembre-se de cuidar dele antes de vender, armazenando com cuidado para que mantenha o máximo de integridade, ok?

A venda da nota de real pode ser feita em lojas físicas e online

Se você encontrou alguma nota rara na sua casa, ou até mesmo vários exemplares, saiba que existem lojas físicas focadas nesse tipo de venda e compra.

Essas lojas são de Numismática, prática relacionada à coleção de moedas e notas antigas e raras. Se na sua cidade houver uma loja dessa categoria, vale a pena conferir se não há a possibilidade de você vender as suas notas.

Entretanto, se você mora em uma cidade cuja prática não é conhecida e não há lojas físicas para esse fim, não se preocupe! Também é possível encontrar lojas e grupos de Numismática on-line, nas redes sociais e em sites específicos.

Inclusive, há quem venda as notas e moedas em sites de marketplace, como o conhecido Mercado Livre.

Considere avaliar qual o canal de venda mais adequado para o seu caso e invista nele! Boa sorte!