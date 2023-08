Notícias da MLB: A polícia de Chicago está investigando um tiroteio em um jogo do White Sox no Guaranteed Rate Field

Duas mulheres ficaram feridas Sexta à noite em um tiroteio durante um meia branca jogo de beisebol no Guaranteed Rate Field.

A polícia de Chicago diz que Mulher de 42 anos foi baleada na pernae um Mulher de 26 anos teve um ferimento de raspão no abdômen. A mulher de 42 anos estava em boas condições no Centro Médico da Universidade de Chicago. A mulher de 26 anos recusou atendimento médico, segundo comunicado da polícia.

A polícia de Chicago diz que é a informação ainda é preliminar porque os detetives estão investigando.

“Ao receber a notificação deste incidente, o CPD respondeu imediatamente e mobilizou recursos adicionais enquanto coordenava com a segurança do White Sox para manter a segurança daqueles que estavam presentes ou trabalhando no jogo”, disse a polícia em seu comunicado. “Em nenhum momento se acreditou que houvesse uma ameaça ativa”.

De acordo com o White Sox, os investigadores não têm certeza se os tiros foram disparados de fora ou de dentro do estádio. As lesões ocorreram no meio da Seção 161, no campo centro-esquerdo.

“Enquanto a polícia continua a investigar, a segurança do White Sox confirma que este incidente não envolveu qualquer tipo de altercação”, afirmou a equipa no seu comunicado.

“Os White Sox estão pensando nas vítimas neste momento e desejando-lhes uma rápida recuperação” .

Liga Principal de Beisebol não forneceu detalhes, mas disse que está em contato com a equipe e a polícia de Chicago.

A torcida anunciada para o jogo – um Derrota por 12-4 para o Chicago White Sox contra Oakland – era 21.906. Um show pós-jogo com Vanilla Ice, Rob Base e Tone Loc foi cancelado devido a “problemas técnicos”, segundo a equipe.