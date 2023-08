Notícias da MLB: Anderson não joga, Ramrez na escalação enquanto a MLB resolve a disciplina após uma briga selvagem

Tim Anderson não está na escalação inicial do Chicago no domingo e Jos Ramrez, do Cleveland, está jogando como a Major League Baseball avalia a provável disciplina após uma luta e uma briga selvagem no jogo de sábado à noite.

Anderson e Ramrez deram socos na segunda base, e o homem da terceira base All-Star dos Guardians derrubou o shortstop do White Sox com um overhand direto no queixo. Anderson ficou atordoado com o golpe.

Ambos os jogadores foram expulsos, junto com o técnico do Cleveland, Terry Francona, o técnico da terceira base Mike Sarbaugh, Emmanuel Clase mais próximo e o técnico do Chicago, Pedro Grifol.

Antes do final da série de domingo, Grifol disse que Anderson não está ferido e este foi um dia de folga planejado para o jogador de 30 anos. Chicago também está descansando Andrew Benintendi e Andrew Vaughn.

“Ele está bem”, disse Grifol sobre Anderson. “Ele ia tirar um dia de folga hoje, assim como Bennie e Vaughn. Pode não parecer, mas é o que é.”

Grifol não quis discutir detalhes das altercações ou possível disciplina. Ele também evitou caracterizar as ações de Anderson.

“Eu não vou entrar nisso”, disse ele. “Tive minhas conversas com Tim, mas não vou entrar em nada do que aconteceu ontem à noite. Vou deixar a MLB cuidar de tudo isso, mas não vou falar sobre a luta.”

Francona não tinha disponibilidade pré-jogo agendada.

Por ser o fim de semana e o horário de início do jogo às 12h05 ET de domingo, a MLB ainda está revisando o corpo a corpo, que incluiu vários surtos e levou a equipe de arbitragem mais de 15 minutos para resolver.

A luta Anderson-Ramrez começou inocentemente.

Quando Ramrez deslizou de cabeça para a segunda base com uma dobradinha de RBI no sexto inning, Anderson estava montado em cima dele. Ramrez disse mais tarde que sentiu que a etiqueta de Anderson era muito dura e indicou que ficou incomodado com a estrela de Chicago por “desrespeitar” o jogo.

Anderson largou a luva e enfrentou Ramrez, que balançou descontroladamente e acertou para derrubar Anderson no chão. Enquanto os bancos e bullpens se esvaziavam, Anderson tentou em vão chegar a Ramrez antes de ser forçado a entrar no abrigo de Chicago.

Anderson reapareceu no campo e tentou chegar a Ramrez antes que o homem da primeira base do Chicago, Vaughn, o envolvesse em um abraço de urso e o carregasse fisicamente para fora do campo.

Na sexta-feira, Anderson empurrou o novato do Cleveland, Brayan Rocchio, para fora da base, levando a uma decisão contestada que acabou sendo anulada pelo replay. Além disso, Anderson foi advertido por um árbitro no sábado por xingar o novato do Guardians, Gabriel Arias.

Tem sido uma rivalidade acalorada entre as equipes do AL Central, mas esta é a primeira vez na memória recente que foi além de conversas inúteis e manobras de bancada.