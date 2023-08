Notícias da MLB: Árbitro é expulso do jogo de beisebol por outro árbitro após acalorada discussão com o jogador

EUNunca é um dia enfadonho no mundo do beisebol da liga inferior e, no domingo, esse ponto foi comprovado ao máximo.

Em um Liga Fronteira jogo entre o Tri-City ValleyGatos e a Pedregulhos de Nova Yorkum árbitro de primeira base foi removido do jogo após uma discussão acalorada com um jogador do Boulders.

De acordo com relatos e declarações do presidente da equipe Boulders Shawn Reilly, o árbitro solicitou ao banco de Boulders que removesse o tablet permitido para cada time da Frontier League. O jogador começou a discutir com o árbitro e foi expulso por isso, e foi aí que tudo começou.

Acusações de trapaça deram o pontapé inicial

O árbitro pareceu acertar o jogador no meio e foi posteriormente solicitado a sair pelo árbitro principal.

A coisa toda resultou do gerente do ValleyCats acusando os Boulders de roubando sinais e trapaceando. Foi isso que levou o árbitro a pedir a retirada do comprimido.

Depois que a discussão terminou e o árbitro saiu do campo, os Boulders removeram a câmera de TV central do campo em resposta às acusações do técnico do Tri-City.

A Frontier Leeague é uma “Liga Parceira da MLB”

O que é a Liga da Fronteira?

A Liga da Fronteira é uma “Liga de Parceiros da MLB“, o que significa que não é afiliado a nenhum time da Liga Principal, mas é promovido pela MLB para fazer o esporte crescer nos EUA e no Canadá.

Este certamente não é um ótimo visual para a liga, mas chama a atenção de pessoas que de outra forma não saberiam disso. Eles esperam chegar às manchetes por diferentes motivos na próxima vez.