Notícias da MLB: MLB suspende Tim Anderson 6 jogos de Chicago, Jos Ramrez 3 de Cleveland por luta

CTim Anderson, do hicago, foi suspenso por seis jogos e Jos Ramrez, do Cleveland, por três jogos pela Major League Baseball por brigar e desencadear uma briga longa e selvagem entre o White Sox e o Guardians na noite de sábado.

A MLB anunciou a disciplina para Anderson e Ramrez na segunda-feira, juntamente com outras suspensões e multas após uma das lutas mais feias do beisebol em vários anos.

Anderson e Ramrez também foram multados em valor não revelado. Ambos os jogadores são atraentes.

Além disso, o técnico do Cleveland, Terry Francona, o mais próximo Emmanuel Clase e o técnico da terceira base, Mike Sarbaugh, foram suspensos por um jogo cada. O técnico do Chicago, Pedro Grifol, também foi suspenso por um jogo.

Além disso, o arremessador do White Sox, Michael Kopech, e o novato do Guardians, Gabriel Arias, foram multados em uma quantia não revelada por suas ações.

Francona e Clase cumprirão suas suspensões na segunda-feira, quando os Guardians abrirem uma série de quatro jogos contra o Toronto. Grifol também cumprirá sua suspensão na segunda-feira, quando o White Sox receber o New York Yankees. Sarbaugh pretende se sentar na terça-feira.

Perder Ramrez a qualquer momento é um golpe para os Guardians, que estão tentando se manter conectados com o primeiro colocado Minnesota Twins no AL Central. Cleveland começa a semana com 4 1/2 jogos de volta.

O White Sox está com 23 jogos abaixo de 0,500 e já planeja a próxima temporada depois de transferir alguns veteranos no prazo de negociação.

Anderson e Ramrez trocaram vários socos perto da segunda base no sexto inning com o homem da terceira base All-Star dos Guardians acertando um haymaker de direita no queixo do shortstop do White Sox, jogando-o para trás na terra do campo interno.

Jogadores e treinadores de ambas as equipes se juntaram e houve outros surtos durante a confusão prolongada. A equipe de arbitragem precisou de mais de 15 minutos para colocar as coisas sob controle para que o jogo pudesse ser retomado. Chicago venceu por 7–4.

A briga começou inocentemente com Ramrez deslizando de cabeça para a segunda base com um duplo RBI. Ele deslizou entre as pernas de Anderson e parecia chateado por uma marca dura. Ramrez ficou de pé e os dois trocaram palavras com Ramrez apontando para o rosto de Anderson enquanto o árbitro da segunda base Malachi Moore tentava se interpor.

Anderson então largou a luva e desafiou Ramrez levantando as mãos e assumindo a postura de um boxeador. Os jogadores deram socos com Ramrez acertando um soco cego que derrubou Anderson de costas e fez com que os dois times se juntassem.

Após o jogo, Ramrez disse que ficou chateado com Anderson por algumas ações anteriores.

“Ele está desrespeitando o jogo há algum tempo”, disse Ramirez por meio do intérprete Agustín Rivero. “Não é de ontem. É de antes. Até tive a chance de dizer a ele durante o jogo: ‘Não faça essas coisas. Isso é desrespeitoso. Não comece a marcar as pessoas assim’, porque, na realidade, estamos aqui tentando encontrar maneiras de sustentar nossas famílias.”

Ao se levantar, Anderson continuou tentando acertar Ramrez.

Ele foi guiado para fora do campo apenas para retornar momentos depois e tentou chegar a Ramrez antes de ser carregado fisicamente para o banco de reservas pelo companheiro de equipe Andrew Vaughn, que passou os braços em volta de Anderson.

O White Sox e os Guardians completaram sua série de temporada no domingo e não se enfrentarão novamente até 2024.