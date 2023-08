Nova franquia da NBA parece fazer tentativa de troca por Damian Lillard

Om 1º de julho, houve vários relatos de que Damian Lillard solicitou uma troca do Portland Trail Blazers. Ele aparentemente já havia chegado a um acordo verbal com o calor de Miami mas os Blazers não ficaram tão felizes com essa decisão unilateral que Dame tomou. A realidade é que praticamente todos os times da NBA adorariam ter jogadores como ele em seu elenco, mas ele só quer ir para Miami. Em sua opinião, o Heat é um dos poucos times da liga que realmente tem chances de ganhar campeonatos em um futuro próximo. Eles já chegaram a duas finais da NBA nas últimas quatro temporadas, mas perderam contra o Lakers e os Nuggets. Claramente, eles precisam de mais um All-Star que possa ajudar Jimmy Butler fora. Lillard pensa que é esse jogador.

Uma nova perspectiva entra no chat para Lillard

Em meio aos relatos do pedido de troca de Lillard, travou-se uma batalha entre o time e o jogador que queria Miami e nenhum outro time. Pat Riley e sua equipe não conseguiram fechar o acordo, o que gerou uma reação de um dos maiores rivais do Heat na liga. De acordo com o Fadeaway World, o Orlando Magic realmente tem uma possível proposta que oferece Wendell Carter Jr., Jonathan Isaac, Markelle Fultz e duas escolhas de primeira rodada para Damian Lillard. A seu favor, o Magic tem a primeira escolha geral de 2022, Paolo Banchero, para competir pelos campeonatos da NBA. É uma equipe promissora, cheia de juventude e habilidade.

No papel, essa troca definitivamente faria muito sentido, mas os Blazers precisam convencer Damian Lillard de que Orlando é melhor do que Miami para ele. É uma pergunta difícil para Dame, especialmente se você considerar que ele já pode ter chegado a um acordo verbal com o Miami Heat. Tudo vai se resumir ao quanto Damian Lillard quer deixar o Portland Trail Blazers. Um lugar onde ele não conseguiu vencer um único campeonato durante toda a sua gestão de uma década. Ele se tornou um dos melhores armadores da liga durante esse tempo, mas nenhum troféu para mostrar em seu gabinete.