Nova mudança no Cadastro Único é confirmada e deixa brasileiros em choque

O Cadastro Único, eventualmente, passar por mudanças expressivas com um objetivo: garantir que famílias consideradas em situação de vulnerabilidade social possam, de fato, receber repasses do Governo.

Além disso, todas essas mudanças também tornam os cadastros mais completos, práticos e ágeis, ao mesmo tempo em que se combate fraudes que possam atrapalhar os programas sociais do Governo.

Recentemente, uma nova mudança no Cadastro Único tem deixado alguns brasileiros confusos e com dúvidas, que é o caso do lançamento do Portal CadÚnico.

Pensando nisso, reunimos as principais informações sobre o tema neste artigo, para que você possa entender melhor. Acompanhe!

Nova mudança no Cadastro Único: Entenda o que é o Portal CadÚnico

Com o lançamento do Portal CadÚnico, uma série de ações vão sendo colocadas em prática com o propósito de barrar comportamentos de pessoas mal intencionadas que buscam “se aproveitar” dos Benefícios Sociais indevidamente.

Assim, torna-se possível fazer o repasse de programas como o Bolsa Família para quem realmente necessita de proteção. Entenda como funcionará:

Cruzamento de dados acontecerá mais facilmente

Com o Portal CadÚnico funcionando, o cruzamento de dados financeiros acontecerá de forma mais assertiva, minimizando situações nas quais o titular do Cadastro Único “esconde” alguma fonte de renda da família.



Isso porque rendas como salário, valores pagos pelo INSS ou qualquer outra fonte detectável pelo Governo Federal será imediatamente incluída, de forma automática, no sistema de Cadastro Único de cada indivíduo.

Desse modo, mesmo quando uma pessoa diz que não recebe um benefício do INSS, por exemplo, o sistema acusará tal recebimento, impedindo atitudes relacionadas a fraudes.

Não será possível excluir membros da família sem visita domiciliar

Outro ponto importante que passará por mudanças é o fato de que, agora, não será possível excluir um membro da família com renda sem que haja uma visita domiciliar para averiguar a situação.

Isso é muito importante para evitar que pessoas mal intencionadas excluam do grupo familiar aquelas que recebem alguma fonte de renda, como forma de reduzir os ganhos da família declarados no CadÚnico e assim se aproveitar incorretamente dos benefícios sociais pagos pelo Governo.

Logo, para poder excluir alguém do grupo familiar, de fato, será preciso contar com a visita para tal averiguação.

Novos documentos são exigidos em casos de famílias unipessoais

Recentemente, muitas notícias relacionadas as possíveis fraudes nas famílias unipessoais do Bolsa Família vieram à tona. Foi-se percebido que muita gente estava se cadastrando como quem mora sozinho e, na realidade, divide a moradia com outras pessoas que fazem o mesmo cadastro unipessoal.

Assim sendo, para tentar barrar tal comportamento inapropriado e até mesmo considerado criminoso, o Governo está projetando mudanças que impactarão a comprovação da moradia.

A partir de então, os beneficiários unipessoais terão que enviar um documento com foto, termo de responsabilidade e comprovante do seu endereço para garantir que realmente mora sozinho e que não divide o lar com outra pessoa.

Todas essas mudanças visam impedir fraudes e comportamentos mal intencionados com relação aos Benefícios Sociais, para que apenas as pessoas que necessitam de proteção possam receber tais valores.