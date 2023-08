NOVA plataforma prevê transformação de recolhimentos e processos

Uma notícia empolgante surge no horizonte para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com o lançamento da plataforma revolucionária chamada FGTS Digital.

FGTS Digital: simplificando recolhimentos e processos com eficiência

No centro do anúncio encontra-se o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que compartilhou que o FGTS Digital está à beira de iniciar sua fase de testes experimentais. Em suma, este conjunto inovador de sistemas informatizados está prestes a mudar a maneira como os processos de recolhimento do FGTS são gerenciados.

Uma nova era para o FGTS

O Governo Federal recentemente divulgou informações que prenunciam uma nova era para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Chamado de FGTS Digital, esse conjunto revolucionário de sistemas informatizados promete transformar a administração das várias operações relacionadas ao cumprimento das obrigações de recolhimento do FGTS.

Conforme informações oficiais, o anúncio foi conduzido pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que detalhou os planos para a próxima fase de testes experimentais do FGTS Digital. Concisamente, o objetivo principal dessa ferramenta é simplificar as operações para empregadores e trabalhadores, introduzindo eficiência ao sistema.

Facilitando as operações com o FGTS Digital

De modo geral, o FGTS Digital traz consigo uma série de facilidades para os empregadores. Isso inclui a capacidade de consultar extratos, solicitar compensações ou reembolsos de valores e até mesmo efetuar parcelamentos.

Além disso, a emissão de guias personalizadas e rápidas será uma realidade graças a esse novo sistema, tudo de maneira ágil e descomplicada. Com a iminência dos testes abertos, espera-se que um grande número de empresas interessadas experimente a plataforma durante essa fase inicial.

O ministro Luiz Marinho enfatizou que, atualmente, cerca de 75 milhões de guias de recolhimento são processadas, abrangendo mais de 43 milhões de trabalhadores e 4 milhões de empregadores. Isso representa uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 180 bilhões.



Agilidade e transparência nos recolhimentos

Uma das maiores vantagens oferecidas pelo FGTS Digital é a agilidade com que os valores recolhidos são disponibilizados nas contas vinculadas dos trabalhadores.

Por meio do eSocial, o empregador enviará sua declaração mensal de FGTS e efetuará o pagamento pelo FGTS Digital. Esse sistema identificará de forma imediata quais empregados serão beneficiados pelo recolhimento, tornando o processo transparente e confiável.

Economia de tempo e recursos

Para os empregadores, o FGTS Digital representa uma economia significativa de tempo e recursos. Isso ocorre porque o sistema utilizará diretamente os dados do eSocial, que já é uma obrigação realizada pelas empresas.

Como resultado, a declaração e o recolhimento dos valores devidos serão simplificados, poupando horas de trabalho que podem ser direcionadas para outras atividades operacionais.

Transição e familiarização

A promessa central do FGTS Digital reside na aceleração dos procedimentos, proporcionando às empresas a liberação de tempo valioso. Visto que isso elimina a necessidade de utilizar métodos mais demorados para fornecer informações mensais e anuais.

Dessa forma, o tempo economizado pode ser redirecionado para otimizar outras áreas operacionais. O ministro ressaltou que essa inovação também tem como objetivo fortalecer a fiscalização e o monitoramento do cumprimento das obrigações. Após a conclusão da fase de testes, a previsão é que o sistema se torne obrigatório a partir de janeiro do próximo ano.

Participando dos testes do FGTS Digital

Em suma, os empregadores que desejam participar do período de testes podem acessar o portal do FGTS Digital e realizar o cadastro usando suas credenciais do portal Gov.br. Resumidamente, esse processo garante a segurança das informações durante a transição para o novo sistema.

Além disso, o Governo Federal enfatiza que a fase de testes não apenas garantirá uma transição tranquila, mas também permitirá que as empresas se familiarizem com as funcionalidades e ferramentas do sistema.

Desse modo, diversos cenários serão simulados, desde a geração de guias até pagamentos e parcelamentos, proporcionando um ambiente de aprendizado e adaptação.