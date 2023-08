Nova programação de “Monday Night Countdown” revelada: Scott Van Pelt lidera o elenco de estrelas

Scott Van Pelt está definido para liderar o renovado “Segunda à noite, contagem regressiva“mostrar, de acordo com um relatório da o correio na segunda-feira. Embora Anúncio oficial da ESPN ainda está por vir, a expectativa já está aumentando em torno da nova programação que inclui personalidades esportivas notáveis Marcus Spears, Ryan Clark, e Roberto Griffin III.

O movimento para apresentar tem Pelt como o novo apresentador de “Segunda à noite, contagem regressiva“segue a saída de Suzy Kolberque infelizmente foi dispensado como parte Demissões da ESPN no final de junho. tem Peltque havia rumores de ser o favorito para o papel de anfitrião, assume esta cobiçada posição depois A saída de Kolber.

O programa renovado promete oferecer uma experiência envolvente para os telespectadores, com informações da liga Adam Schefter e apresenta repórter Michelle Beisner-Buck adicionando seus insights às transmissões. Além disso, os fãs podem esperar pelas aparições do ex- NFL receptor largo estrela Larry Fitzgerald e zagueiro Alex Smithambos devem fazer várias participações especiais.

Este movimento estratégico também posiciona tem Pelt no caminho para potencialmente hospedar o Super Bowl no futuro quando ABC/ESPN garante o jogo. Já conhecido do público como apresentador do programa pós-jogo seguinte “futebol de segunda à noite“, espera-se que a experiência e o carisma de Van Pelt brilhem ainda mais em sua nova função.

Enquanto as especulações sobre Nomeação de Van Pelt estava circulando, o próprio anfitrião permaneceu cauteloso durante uma aparição em julho no “E Patrick Show.” Ele humildemente reconheceu os relatórios, esclarecendo que, embora ainda não tivesse recebido ou aceitado a oferta oficial, o burburinho em torno de sua potencial nomeação era bastante preciso. Van pele compartilhou sua surpresa com a atenção que recebeu, contando como os simpatizantes o parabenizaram antes mesmo de qualquer anúncio formal foi feito.

O processo seletivo também considerou Laura Rutledge para o papel, mas Van Pelt emergiu como a escolha preferida de ESPN gerenciamento superior. Rutledge continuará suas contribuições para a cobertura da NFL, mantendo seu papel como apresentadora dedicada de “NFL ao vivo” e a Nação SEC show antes do jogo.

Spears e Clark elevam a escalação da ESPN, Griffin retorna para a emocionante temporada de “Monday Night Countdown””

A nova formação é uma prova das carreiras ascendentes de lanças e clark dentro de Classificações da ESPN. Spears, tendo recentemente assinado um lucrativo contrato de quatro anos no valor de quase US$ 7 milhões, está definido para solidificar ainda mais sua presença como uma figura proeminente na rede. Da mesma forma, Clark tornou-se uma referência em Programação NFL da ESPN, estabelecendo-se como um comentarista e analista importante.

Fontes também indicam que a remodelação do programa é resultado de mudanças na programação de outras emissoras. Muito tempo Segurança dos Steelers Clark recentemente atraiu o interesse de “Dentro da NFL“, um programa que fez a transição de Paramount Plus para o CW.

Os fãs do show reconhecerão grifoo Novato ofensivo do ano em AP de 2012 com Washington, como uma presença recorrente. O envolvimento anterior de Griffin no programa torna sua inclusão na programação uma perspectiva familiar e emocionante para os telespectadores.

Os ajustes na equipe de analistas foram motivados em parte pela saída do Steve Young após as demissões em junho. Outra ausência notável será Meleca McFarlandque não retornará ao show.

Em antecipação ao próximo anúncio oficial da ESPNa emoção continua a crescer entre os entusiastas do esporte que aguardam ansiosamente o novo, dinâmico e envolvente “Segunda à noite, contagem regressiva“line, liderada pelo talentoso Scott Van Pelt e complementado por uma equipe de analistas e colaboradores experientes.