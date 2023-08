nova regra pode fazer você perder METADE do benefício; entenda

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Governo Federal. Através dele, mais de 20 milhões de famílias em vulnerabilidade socioeconômica podem ter acesso ao pagamento mensal para garantir a sua subsistência.

Desde o início do ano, o Governo Federal passou a realizar diversas mudanças no programa, que incluiu a implementação de novos valores e novas regras. Uma das regras pode fazer com que os beneficiários tenham as parcelas reduzidas pela metade.

A seguir, entenda melhor sobre como funciona esta nova regra e quais são os beneficiários que serão atingidos por ela.

Nova regra do Bolsa Família reduz o valor da parcela pela metade

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é a pasta responsável pelas mudanças no Bolsa Família. A partir de agora, ele passará a cruzar os dados dos beneficiários com o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).

Isso significa que ele vai conseguir identificar quem está trabalhando de carteira assinada, bem como o valor do seu salário. Assim, ele poderá ter maior controle sobre as informações prestadas durante a inscrição do Bolsa Família.

Dessa maneira, as pessoas não poderão mais esconder uma renda, a fim de obter os pagamentos do Bolsa Família de forma irregular. Aqueles que não se enquadrarem na regra de renda mínima (R$ 218 per capita) não poderá participar do programa.

No entanto, o Governo Federal junto com o MDS criou a Regra de Proteção do Bolsa Família. Através dela, os beneficiários do programa que ultrapassarem o limite de renda não serão excluídos automaticamente. Em vez disso, terão o benefício cortado pela metade.

Assim, poderão continuar recebendo 50% do valor da parcela anterior por mais 2 anos. Apenas após este período é que eles terão o benefício cancelado.



Dessa forma, o governo implementa um período de transição que permite garantir a estabilidade das famílias. Mas para participar desta regra, a renda familiar mensal não pode ultrapassar meio salário mínimo (R$ 660 atualmente).

Pagamento de agosto começa nesta semana

O pagamento do Bolsa Família referente a agosto já começa a ser pago esta semana. A partir da próxima sexta-feira (18), a Caixa Econômica Federal já começará a fazer os depósitos para os beneficiários com o NIS (Número de Identificação Social) final 1.

A seguir, confira o calendário de pagamentos completo com todas as datas:

Final de NIS 1: 18 de agosto;

Final de NIS 2: 21 de agosto;

Final de NIS 3: 22 de agosto;

Final de NIS 4: 23 de agosto;

Final de NIS 5: 24 de agosto;

Final de NIS 6: 25 de agosto;

Final de NIS 7: 28 de agosto;

Final de NIS 8: 29 de agosto;

Final de NIS 9: 30 de agosto;

Final de NIS 0: 31 de agosto.

Valor do Bolsa Família em agosto

O valor que os inscritos no Bolsa Família irão receber em agosto vai depender da sua composição familiar. De modo geral, cada família não poderá receber um pagamento inferior a R$ 600 mensais.

Além disso, a regra de renda mínima de R$ 142 por pessoa garante que as famílias com mais integrantes tenham acesso a um pagamento maior. Os bônus do Bolsa Família também continuam e serão depositados junto com o benefício este mês. Veja quem recebe:

Crianças de até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150 ;

; Gestantes, nutrizes, crianças entre 7 e 12 anos, bem como adolescentes entre 13 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

É possível movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem e realizar transferências, Pix, pagamentos e recarga de celular por meio do app.

Além disso, os inscritos também podem fazer o saque do benefício nas agências da Caixa, caixas eletrônicos com cartão ou sem o cartão utilizando o código gerado no aplicativo Caixa Tem, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.