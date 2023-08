Nova TV aberta? Plataformas de canais gratuitos ganham força

A forma como consumimos conteúdo de televisão está passando por uma grande transformação. Nos últimos meses, temos presenciado um verdadeiro “boom” de lançamentos de canais gratuitos suportados por publicidade, conhecidos como FAST (Free Ad-Supported TV Streaming). Essa tendência está ganhando força tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e está diretamente ligada às mudanças nas tendências de consumo de mídia.

O Declínio da TV Linear e o Surgimento do OTT

A TV linear convencional, transmitida por antenas, cabos e satélites, está em declínio. A audiência está migrando para o novo modelo OTT (Over-The-Top), no qual o conteúdo é entregue diretamente ao consumidor por meio de streaming na internet. Serviços de vídeo sob demanda (VOD), como Netflix, HBO Max, Star+ e Apple TV, já fazem sucesso nessa infraestrutura online. No entanto, os consumidores estavam buscando algo que complementasse esse modelo: canais com fluxo contínuo de conteúdos, com uma curadoria de programação semelhante à TV linear.

Essa tendência é impulsionada pelo cansaço das pessoas em procurar conteúdos para assistir nas plataformas de vídeo sob demanda. A ideia de ter uma programação linear, com horários pré-determinados e uma seleção de conteúdos diversificada, é atraente para muitos consumidores.

A Demanda por Conteúdo Gratuito

Outro motivo para o crescimento dos canais FAST é a demanda por conteúdos gratuitos. Com as assinaturas de várias plataformas de streaming se tornando cada vez mais caras, muitos consumidores estão buscando alternativas sem custos. No Brasil, onde nem todos têm acesso a essas plataformas, o modelo gratuito de TV tende a se destacar e substituir gradativamente o modelo de TV linear aberta.

No entanto, existem obstáculos que precisam ser superados para a expansão dos canais FAST. Um dos principais é a infraestrutura de internet do Brasil. Embora 90% dos domicílios brasileiros tenham acesso à internet, ainda há limitações de qualidade em todo o país. O custo elevado da internet e a falta de acesso em áreas rurais e regiões mais pobres são barreiras significativas.

O Papel das Smart TVs

Apesar dos obstáculos, o aumento das smart TVs nas casas é um indicativo positivo para o crescimento dos canais FAST. Em 2021, a TV se tornou o principal dispositivo de acesso à internet em 44,4% dos domicílios, superando, pela primeira vez, o computador (42,2%). Isso mostra que cada vez mais pessoas estão consumindo conteúdo de streaming diretamente em suas TVs, o que facilita o acesso aos canais FAST.

O Potencial de Crescimento no Brasil

O modelo FAST veio para ficar. Com a combinação de conteúdo gratuito, experiência de visualização relaxada e a demanda por alternativas acessíveis, os canais FAST estão se posicionando como uma evolução natural da TV aberta. No Brasil, em particular, o potencial de crescimento é enorme. No entanto, a melhoria da infraestrutura de internet será fundamental para o sucesso desses canais. A chegada do 5G nos próximos anos pode ser a solução para espalhar internet de qualidade pelo país, acelerando a adoção do modelo FAST.

Podemos esperar muitos lançamentos de canais FAST daqui para frente, oferecendo uma alternativa viável e atraente tanto para consumidores quanto para anunciantes. A reinvenção da TV gratuita no streaming é uma realidade, e os canais FAST estão liderando o caminho.

TV aberta evoluindo

A tendência dos canais gratuitos suportados por publicidade está ganhando força em todo o mundo, e o Brasil não fica de fora dessa transformação. Com a mudança nas tendências de consumo de mídia, a demanda por conteúdo gratuito e a melhoria da infraestrutura de internet, os canais FAST estão se tornando uma opção cada vez mais popular. A combinação de conteúdo gratuito, experiência de visualização relaxada e a facilidade de acesso por meio das smart TVs estão impulsionando esse crescimento. A TV aberta está evoluindo, e os canais FAST estão liderando essa revolução.