Novak Djokovic: Alcaraz sempre me leva ao limite e eu também o pressiono

Novak Djokovic foi o primeiro dos favoritos a treinar nas quadras de Flushing Meadows.

O sérvio, campeão no último domingo em Cincinnati, treina desde terça-feira no Aberto dos Estados Unidos com a intenção de voltar a vencer um torneio que não pôde disputar nas duas últimas edições devido à recusa em tomar a vacina contra o coronavírus.

Sua motivação para continuar vencendo só foi impulsionada pelo surgimento de jovens Carlos Alcaraz.

“Ele é o número um do mundo e tem sido um dos melhores dos últimos dois anos”, disse ele.

“É claro que a minha equipa presta atenção ao que ele faz e vê os seus jogos, mas creio que, no caso dele, é exactamente a mesma coisa.”

Depois de se enfrentarem recentemente na final de Cincinnati, o sérvio se jogou no chão para comemorar.

“Eu me joguei no chão porque era como se tivesse ganhado um Grand Slam”, explicou.

“Acabei muito cansado porque fizemos trocas muito longas.

“Aos 36 anos, ainda estou motivado para vencer. Adoro competir e a derrota não é uma opção para mim.”

O imitador de vozes famosas do tênis: Federer, Nadal, Djokovic…Twitter

Sem descanso

Djokovic insistiu que apesar da idade, ele ainda tem o mesmo desejo de vencer.

“Na minha idade, vejo cada ‘Grand Slam’ que jogo como mais uma oportunidade de ouro para fazer mais história”, refletiu.

“Fico nervoso nas partidas como todo mundo. As pessoas acham que não é assim, mas se enganam.

“Em Cincinnati eu jogava à noite todos os dias e de repente jogamos a final durante o dia e tive problemas físicos.

“Carlos estava jogando muito bem e sempre me levou ao limite. Acho que também o pressionei.

“A final de Cincinnati foi uma das melhores que joguei porque tinha tudo: qualidade, emoção…”

Ele agora participará da competição em Flushing Meadows na esperança de somar mais uma vitória ao seu recorde.