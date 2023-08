Novak Djokovic rasga camisa para comemorar o título do Cincinnati Open

Nenhuma camisa era necessária para Novak Djokovic após sua vitória no Cincinnati Open no domingo … porque a estrela do tênis arrancou o tee do peito em comemoração à sua grande vitória !!!

Apenas alguns segundos depois que o jogador de 36 anos venceu uma partida cansativa de 3 horas e 49 minutos sobre Carlos Alcaraz em Ohio… ele tirou a blusa para comemorar a ocasião.

A princípio, Djokovic caiu no chão incrédulo com a vitória emocionante… e depois, depois de se abraçar com Alcaraz, decidiu arrancar a camisa do corpo.

Aquele sentimento de campeonato 🏆 Novak Djokovic derrota Carlos Alcaraz para estender seu recorde de títulos do ATP Masters 1000 para 39. (através da @CincyTennis)

Djokovic rasgou a peça do pescoço para baixo – revelando um corpo desfiado – e todos os presentes adoraram.

Claro, o celly foi muito merecido… Djokovic precisou de todo o seu talento para vencer Alcaraz em uma final que contou com calor de 90 graus e vários ralis longos.

Posteriormente, Djokovic disse à mídia que a noite foi “uma das partidas emocionantes que já joguei em qualquer torneio”.

“Parecia um Grand Slam”, disse ele.

Djokovic se tornou o homem mais velho a vencer o evento… conquistando uma vitória sobre Alcaraz pela primeira vez desde que o jovem de 20 anos o venceu em Wimbledon no mês passado.

“Você nunca desiste, não é?” Djokovic disse a Alcaraz após a partida. “Eu amo isso em você.”

Ele continuou dizendo que espera competir contra a jovem estrela no US Open no final deste mês.