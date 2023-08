NOVAS estratégias para aumentar limite são reveladas; Veja agora

O Nubank, um dos bancos digitais mais populares do país, tem cativado uma base de clientes crescente, mas o tema dos limites de crédito muitas vezes gera debates. É compreensível que alguns clientes possam se sentir insatisfeitos com os limites iniciais concedidos pelo banco digital. No entanto, entender o processo por trás dessa alocação de limites pode ajudar a clarear as expectativas.

O Nubank, como parte de sua abordagem prudente, avalia o perfil financeiro de cada cliente antes de conceder um cartão de crédito, o que naturalmente afeta o limite inicial atribuído. Diversos fatores contribuem para a definição desses limites mais baixos, incluindo a presença de pendências financeiras, atrasos em pagamentos, um histórico de crédito negativo ou um score de crédito abaixo do ideal.

Dicas para aumenta o limite de crédito

Seguir as dicas e recomendações fornecidas pelo próprio Nubank pode levar a um aumento do limite de crédito em um curto período de tempo. Construir um histórico positivo de pagamentos, evitar atrasos, reduzir dívidas pendentes e melhorar o score de crédito são medidas que podem influenciar positivamente a decisão do banco quanto a aumentar o limite. Veja algumas dicas para aumentar o limite do cartão:

Pague as contas em dia: Manter um histórico de pagamentos pontuais é essencial. A consistência em pagar as faturas até a data de vencimento demonstra responsabilidade financeira e pode aumentar a credibilidade do cliente aos olhos do banco.

Melhore o Score: O score de crédito é um indicador importante para os bancos avaliarem a confiabilidade financeira dos consumidores. Pagar contas em dia, manter baixos saldos de dívidas e evitar consultas frequentes ao crédito pode contribuir para isso.

Mantenha as informações atualizadas: Isso ajuda o banco a tomar decisões mais informadas sobre a situação financeira do cliente

Vale lembrar que o aumento do limite de crédito no Nubank não é imediato e pode levar algum tempo, especialmente quando se trata de construir um histórico financeiro sólido. Apesar disso, ao seguir as práticas recomendadas com consistência e paciência, o usuário estará no caminho certo para conquistar um limite de crédito mais vantajoso no Nubank.

Função para construir limite no Nubank

A Função para Construir Limite oferecida pelo Nubank permite uma abordagem prática para ampliar o histórico de crédito e obter um maior controle sobre os gastos. Ao adotar essa função, os clientes escolhem reservar um montante específico em sua conta, o qual se torna seu limite para compras no crédito.

Ao reservar um valor, ele é imediatamente liberado para uso no cartão de crédito do Nubank. Por exemplo, ao reservar R$ 200, esse valor se torna o limite do cliente. Desse modo, quando o consumidor realiza compras com o cartão de crédito, o valor gasto é deduzido do limite disponível.



“Este cartão é a porta de entrada para você construir um limite pré-aprovado no Nubank, pois ele te dá a oportunidade de começar a construir um histórico de crédito com a gente e, assim, podemos te conhecer além dos números. Você controla o seu próprio limite. Assim, pode reservar mais valores ou resgatar parte do limite não utilizado, liberando ele para uso na sua conta do Nubank, quantas vezes quiser e sem pagar nada por isso”, explica o banco digital.

Apesar de muitas pessoas não verem vantagem nessa função, ela ajuda a construir um histórico de crédito e é uma etapa para conseguir um cartão Nubank tradicional. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição financeira.