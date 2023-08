Novas regras foram definidas por decreto publicado hoje; Entenda o que muda

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é uma iniciativa do governo que busca garantir melhores condições alimentares e nutricionais para os trabalhadores. Recentemente, uma mudança significativa ocorreu em relação à portabilidade dos valores creditados nos cartões alimentação. Anteriormente facultativo, agora é responsabilidade das instituições responsáveis pelas contas de pagamento.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes as novas regras de portabilidade do cartão alimentação, os benefícios para os trabalhadores e as implicações para as empresas participantes.

O que é o cartão alimentação?

O cartão alimentação é uma das formas de pagamento oferecidas pelo PAT. Ele permite que os trabalhadores utilizem os valores creditados em suas contas individuais para a aquisição de refeições ou alimentos em estabelecimentos credenciados. Essa modalidade de pagamento contribui para a segurança alimentar e nutricional dos trabalhadores, garantindo que eles tenham acesso a uma alimentação adequada e saudável.

A nova regra de portabilidade

Antes da mudança na legislação, a portabilidade dos valores do cartão alimentação era facultativa. No entanto, por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da União, passou a ser de responsabilidade das instituições responsáveis pelas contas de pagamento. Agora, os trabalhadores têm o direito de solicitar a transferência dos valores entre instituições de pagamento que tenham a mesma natureza e trabalhem com o mesmo tipo de produto.

É importante ressaltar que a transferência dos valores em caso de portabilidade deve ser gratuita para o trabalhador. Além disso, a portabilidade abrangerá não apenas o saldo atual do cartão alimentação, mas também todos os valores que venham a ser creditados posteriormente na conta de pagamento ao trabalhador.

Benefícios para os trabalhadores

A nova regra de portabilidade traz diversos benefícios para os trabalhadores. Em primeiro lugar, ela oferece mais liberdade de escolha, permitindo que o trabalhador utilize o cartão alimentação em estabelecimentos que sejam mais convenientes para ele. Isso significa que ele poderá buscar opções de refeições ou alimentos que atendam às suas preferências e necessidades individuais.



Além disso, a portabilidade pode facilitar o acesso dos trabalhadores a uma alimentação mais saudável. Com a possibilidade de utilizar o cartão alimentação em diferentes estabelecimentos, eles poderão explorar opções mais variadas e equilibradas em termos nutricionais.

Acordos coletivos e convenções

Outra novidade trazida pela mudança na legislação é a possibilidade de incluir a portabilidade dos valores do cartão alimentação em acordos coletivos ou convenções. Isso significa que os sindicatos e as empresas podem negociar essa questão, levando em consideração as particularidades de cada setor e as demandas dos trabalhadores.

Essa flexibilidade permite que a portabilidade seja adaptada às necessidades de cada empresa e de seus funcionários, garantindo uma maior personalização do benefício.

Promoção e monitoramento da saúde

Além da portabilidade, a legislação que trata do PAT também estabelece a obrigatoriedade das empresas ou instituições participantes disponibilizarem programas de promoção e monitoramento da saúde dos trabalhadores. O objetivo é melhorar a segurança alimentar e nutricional, além de incentivar uma alimentação saudável.

As diretrizes e metas para esses programas devem ser estabelecidas, visando estimular hábitos alimentares mais saudáveis e conscientes. Essas ações podem incluir a realização de palestras, campanhas educativas, fornecimento de materiais informativos e até mesmo a disponibilização de profissionais de nutrição para orientação dos trabalhadores.

Cashback e os programas de recompensa

Uma outra mudança trazida pela nova legislação é a proibição da modalidade de cashback nos serviços de pagamento de alimentação por meio do PAT. O cashback é um programa de recompensa em que o consumidor recebe de volta parte do valor pago em dinheiro. Essa modalidade, no entanto, não será mais permitida para as transações que envolvam o serviço de pagamento de alimentação.

Essa medida visa evitar possíveis abusos e desvirtuamentos do objetivo principal do PAT, que é garantir uma alimentação adequada para os trabalhadores. Dessa forma, o foco se mantém na promoção da segurança alimentar e nutricional, sem a interferência de programas de recompensa financeira.

Ademaos, a portabilidade dos valores creditados em contas individuais para aquisição de refeições ou alimentos por meio do cartão alimentação é agora uma realidade para os trabalhadores. Com a mudança na legislação, eles têm o direito de solicitar a transferência dos valores entre instituições de pagamento, garantindo mais liberdade de escolha e acesso a uma alimentação saudável.

Além disso, a obrigatoriedade dos programas de promoção e monitoramento da saúde contribui para a melhoria da segurança alimentar e nutricional dos trabalhadores. Essas ações visam estimular hábitos alimentares mais saudáveis e conscientes, promovendo uma melhor qualidade de vida.

Com a proibição do cashback nos serviços de pagamento de alimentação, o foco se mantém na garantia de uma alimentação adequada, sem interferências que possam comprometer os objetivos do PAT.

Portanto, a nova regra de portabilidade do cartão alimentação traz benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as empresas participantes do programa, reforçando a importância da alimentação adequada e saudável como um direito fundamental de todos os trabalhadores.