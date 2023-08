Novato do Saints é confundido duas vezes com um torcedor e acerta o field goal da vitória sobre o Chiefs

EMesmo na pré-temporada, fazer um field goal vencedor quando o tempo se esgota é o principal objetivo de um chutador. Mas pelo Grupo Blakeum novato não draftado, seu momento brilhante em campo não se traduziu exatamente no mesmo reconhecimento fora dele.

O jovem chutador, de Nossa Senhora aos 24 anos, exibiu seu gene de embreagem ao converter com sucesso um field goal de 31 jardas. Este placar no último minuto garantiu uma vitória apertada para o Santos de Nova Orleansderrotando os atuais vencedores do Super Bowl, o Kansas City Chiefs, 26-24 em sua casa, o Caesars Superdome. Mas GruposA dramaticidade de em campo fez pouco para tornar sua saída pós-jogo tranquila.

Grupe anulou o FG vencedor do jogo sobre os Chiefs

Numa revelação surpreendente mas hilariante, o Grupe partilhou nas redes sociais que, não uma, mas duas vezes, os seguranças do Caesars Superdome interrogou-o sobre sua identificação como santos jogador naquele mesmo domingo. Em uma reviravolta um tanto irônica, ele foi interrogado enquanto tentava sair pela saída do jogador designado após sua performance vencedora.

Enquanto Grupos está em uma competição intensa com kicker estabelecido Wil Lutz para o papel titular, esse incidente aponta para um desafio secundário e mais leve que ele pode enfrentar: garantir que a equipe de segurança do estádio o reconheça. Seguindo em frente, não pense que a segurança de Saint irá esquecê-lo tão cedo.